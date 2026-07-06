日圓淡友要留神　日前財金官員稱圓匯遭低估2成　兌港元可重返6算

【日圓/日元】日本及美國官方利率維持逾2厘息差，加上外界擔心日本政府財政狀況或會有惡化跡象，觸發日圓兌1美元曾失守162，觸及近40年以來新低。就算日本財務大臣片山皋月多次「出口術」，甚至有傳當局會改變行動方式，日後會以突擊方法干預匯市，日圓匯價仍然處於低位。不過曾擔任日本財務省財務官、日本前外匯政策負責人的山崎達雄周一（6日）接受《彭博》訪問時表示，日圓應較當前水平升值至多20%（約130日圓兌1美元，即每百日圓兌港元約為6.03），並反駁了那些押注日圓可能進一步走弱的觀點。



山崎達雄表示：「這已不再是基本面問題，而是市場預期如何轉變的問題。但我們正在接近高潮。」他認為日圓當前被低估10%的估算可能偏於保守。

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

向淡友表明勿因官方平靜態度而自滿

他進一步指出﹕「如果日圓升至130左右，我也不會感到意外。老實說，這就是我的看法。」與此同時，山崎達雄暗示市場不應將日本當局近期表面上的平靜誤解為自滿。他表示：「他們已經發出警告，任何仍持有日圓空倉頭寸的人都清楚，他們面臨被干預懲罰的風險——即被迫平倉。財務省已超越警告階段，當局已表明他們願意採取行動。」

雖然前財金官員認為日圓匯價被低估，但是高盛仍然看淡日圓前景。該行策略師在報告指出，除非美國經濟增長出現意料之外的負面衝擊，或者日本央行轉向更激進的政策緊縮，否則美元兌日圓將持續面臨上行壓力。

日本財相片山皋月2026年1月5日在東京出席新年活動（Reuters）

高盛認為，美國孳息率長期高企、經濟衰退風險低、財政擔憂揮之不去，以及日本央行加息步伐緩慢等宏觀經濟背景，都強烈表明日圓將繼續面臨貶值壓力。

降日圓兌美元預測前景

高盛將12個月美元兌日圓滙率預測從之前的155，上調至165；未來3個月和6個月目標位分別為162和163；此前預測為160和158。