財經視野｜日圓跌至歷史低位　美、日利差模型遭「靈魂烤問」

瑞穗銀行表示，日圓跌至歷史低點，正迫使投資人重新思考一項長期以來最常用來研判日圓走勢的策略，即日本殖利率上升通常被認為會對日圓提供支撐的看法。



日圓與利率相關性 已翻轉？

多年來，策略師一直依賴日本與美國之間的利率差距，作為預測美元兌日圓水準的重要依據，因為相較於美國國債殖利率，日本殖利率上升通常被認為會對日圓提供支撐。然而，近年來這種關係已經反轉：即使日本國內殖利率已經攀升，日圓仍持續走弱，類似趨勢也出現在其他部分G10貨幣市場。

瑞穗歐洲、中東和非洲地區固定收益、大宗商品及貨幣(FICC)策略主管Jordan Rochester在一份報告中指出，如果日圓與利率之間相關性的翻轉具有指標意義，那麼日圓已經不再像一個G10貨幣那樣交易了。

他續指出，這項轉變反映出美國總統川普「解放日」關稅措施引發市場動盪後，市場避險行為出現改變，同時海外投資人參與日本公債市場的程度提高。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

策略師視163為下一個觀察水平

日圓本周跌至1986年以來最弱，並於周二跌破1美元兌162日圓關卡。日本當局在過去一個月並未進場干預匯市；此前，自4月28日至5月27日期間，日本投入創紀錄的11.73萬億日圓(721億美元)，當時日圓兌美元首次跌破160大關。

策略師現在越來越將163甚至更高水平視為下一個觀察水平，認為日本財務省可能會容忍比2024年干預期間更弱的日圓匯率水平。