韓國投資者掃貨　智譜及兩隻晶片股　同列頭20大港股淨買入名單

隨着熱門科技股的回調，港A股創新藥成為新焦點。過去半年，創新藥幾乎是市場最沒有存在感的賽道之一。AI一天一個新故事，算力、PCB、光模塊、存儲輪番上漲，創新藥卻一直待在角落。



一批個股連續拉出大陽線，頹勢一掃而空。自6月10日以來，18個交易日科創創新藥ETF漲超30%，創新藥ETF、港股創新藥ETF等漲超20%。

美加息預期降創新藥迎來估值修復

創新藥為何暴漲？政策方面，細胞與基因治療審評審批優化文件落地，直接給創新研發鬆綁；產業端，跨境BD合作屢屢超預期，各大醫學年會的臨牀數據不斷兑現；資金端，美聯儲加息預期降温，對利率高度敏感的創新藥資產迎來估值修復窗口。再加上產業資本密集回購託底，無人問津、在角落「吃灰」的創新藥，轉眼就成了最近的亮眼賽道。

全球最猛市場——韓國股市今日又上演了一場驚心動魄的過山車行情。

KOSPI指數早盤一度衝高漲近3%，隨後快速下跌超3%，日內振幅6.33%，收盤下跌0.46%。SK海力士跌3.38%，三星電子漲2.75%。

韓國股市巨震的導火線，不是業績暴雷，而是韓國央行突然出來說話了。

韓央行點名個股槓桿風險大 累及KOSPI表現

韓國央行公開點名，掛鈎三星電子、SK海力士的單股槓桿ETF風險越來越大，可能放大市場波動，也可能把散戶虧損一起放大。

韓國央行公開點名，掛鈎三星電子、SK海力士的單股槓桿ETF風險越來越大，可能放大市場波動，也可能把散戶虧損一起放大。(Getty Images)

監管突然緊張，韓國散戶最近太瘋狂了。今年5月底，韓國剛剛批准第一批單股槓桿ETF。不到一個月，這些產品就被買瘋了。

6月，14只產品成交額高達212萬億韓元（約合1386億美元），佔整個韓國ETF市場成交額的26.6%。也就是說，整個韓國ETF市場每成交四塊錢，就有一塊錢在炒三星和SK海力士。

這種產品天生就是」追漲殺跌」。上漲時必須繼續買，下跌時又必須繼續賣。

申萬宏源也統計過一個現象。2017年、2021年韓國股市見頂前，槓桿ETF規模都出現了快速膨脹。

韓股歷史再重現？

現在，又有點那個味道了。

韓國央行擔心這種交易結構會不會把整個市場推向越來越危險的位置。

有意思的是，今年韓國股市牛冠全球，韓國散戶一邊本土加槓桿炒半導體，另一邊則大手筆掃貨中國資產。

根據韓國證券存託結算院的數據，今年上半年韓國投資者通過個股和ETF兩條渠道，累計淨買入中國資產規模按年翻倍，A股買入額按年激增130%以上，港股更是他們的重倉陣地。

韓投資佈局成長主線

從持倉偏好來看，韓國資金的打法非常清晰，完全沿着科技成長主線佈局，和過去外資偏愛消費白馬的路數截然不同。

截至7月3日，今年韓國投資者淨買入A股前十的資產中，既有三一重工、寧德時代、東山精密這樣的製造業龍頭，也有通信ETF華夏、晶片ETF華夏、上證指數ETF富國等指數產品。

港股更明顯。Global X中國半導體ETF、中國電動車ETF、瀾起科技、勝宏科技、藥明合聯、劑泰科技等，進入韓國投資者的掃貨名單。

(本文內容均為客觀數據訊息羅列，不構成任何投資建議）

韓國股民買的資產其實和國內資金最近追逐的方向高度一致，AI、先進製造、創新藥。

在本土三星、海力士暴漲後，韓國股民就把目光投向中國市場的AI產業鏈補漲機會，這種跨境配置的思路，既反映了全球AI行情的擴散效應，也暗含着資金尋找估值窪地的本能。

就在韓國散戶全球掃貨的時候，更大的資本運作也來了。

SK海力士要去美國上市了。這家全球存儲晶片巨頭計劃本周五以ADR形式登陸納斯達克，融資規模高達290億美元，有望創下美股歷史上規模最大的海外公司首次募資紀錄。

美股市場願意給AI更高的估值。目前SK海力士的估值仍低於美光，登陸納斯達克之後，不僅能夠吸引更多美國機構投資者，還有機會進入納斯達克100指數，獲得大量被動ETF配置。

對於一家已經成為AI存儲核心受益者的公司來說，這幾乎意味着重新定價。

AI浪潮下，HBM存儲晶片供不應求，作為全球份額最高的供應商，SK海力士的確是吃到了這波紅利最肥厚的部分。

SK海力士1年飆近8倍

過去12個月，SK海力士股價累計漲幅接近800%，市值突破萬億美元。按照市場預期，2026年其淨利潤將達到1,440億美元，按年增長415%；銷售額突破2,300億美元，按年增長265%。

不過，也正因為太火，質疑的聲音開始越來越多。

就在上市前夕，已有多位美國基金經理公開提示泡沫隱憂與周期風險。

有人直言，對於一隻漲幅如此巨大的股票，投資者正踏入潛在的投機泡沫，必須極度謹慎。

也有人指出，存儲晶片行業本就以劇烈的景氣周期著稱，三年前行業低谷時，SK海力士和美光還雙雙陷入虧損，如今的暴利能持續多久，沒有人能打包票。

上周全球存儲晶片股已經出現集體回調，市場對供給過剩的擔憂正在抬頭：當前AI算力的資本開支，很大程度上依賴科技巨頭的債務和股權融資支撐，一旦巨頭們的擴產節奏放緩，整個存儲晶片行業的盈利邏輯都會面臨質疑。

經歷了多次來回波折震盪後，市場已進入混沌階段。任何邏輯都可以被一夜推翻，預判也只是無序猜測，到最後拼的無非就是各自的信仰。巨頭砸下千億賭AI奇點終將降臨，散戶在輪動的賽道里賭下一個故事能順利兑現，淡倉在忙着豪賭做空。

當所有人都齊聚於一個焦點時，拐點也在臨近。