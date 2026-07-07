債券通｜人行潘功勝︰南向通年度投資額度擴至8000億元人民幣

中國人民銀行行長潘功勝今日﹙7日﹚在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇上宣布中港資本市場互聯互通「擴容」。

南向通年度投資額度擴至8000億元人民幣

其中，債券通南向通的規模與範圍將擴大，南向通年度投資額度將由5,000億元人民幣﹙下同﹚加大至8,000億元，並納入回購支持範圍，產品範圍拓展至港元債券及人民幣債券相關產品，同時輻射至澳門債券市場。

潘功勝稱，這不僅帶動了香港債券市場上升，也強化了其作為國際資產管理與財富管理中心的地位。香港正從傳統股票市場，向黃金、大宗商品、衍生品等綜合性金融市場體系邁進。即將推出的五年期離岸人民幣國債期貨，以及對黃金清算結算系統的支持，將進一步便利國際投資者進行風險管理與分散化配置。

潘功勝稱，人行將支持香港金管局擴展人民幣業務資金安排規模。

擴展人民幣業務資金安排規模

與此同時，潘功勝稱，人行將支持香港金管局擴展人民幣業務資金安排規模，由目前的2,000億元人民幣增加至5,000億元人民幣，延長使用期限至不超過三年。

他指，相信可充實香港人民幣市場的流動性安排。同時，當局正積極解決企業使用人民幣的「最後一公里」痛點，優化應用場景，目標是讓企業使用人民幣能像使用美元一樣方便，推動人民幣國際化從金融市場層面進一步滲透實體經濟。

國家發展動能牽引 構建金融堅實後盾

他明確表示，中央將從四大方向全力支持香港國際金融中心建設，措施正推動香港金融市場進入良性循環。內地為香港提供堅實經濟支撐，而香港則以開放包容的市場生態，持續提升對全球資本的吸引力。

中國人民銀行行長潘功勝今日﹙7日﹚在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇上宣布中港資本市場互聯互通「擴容」。

隨着國家進入「十五五」規劃新階段，創新驅動與高質量發展為香港提供了強勁支撐。潘功勝行長強調，中國擁有全球最大的外匯儲備，經濟金融實力雄厚，中央將一如既往為香港的金融改革、發展與穩定提供充分保障。同時，香港正編製首份五年規劃，主動對接國家戰略，以「金融+」賦能科技創新與產業升級，為貨幣政策體系的投資、融資及儲備擴張創造廣闊空間。

中央全力護航 鞏固香港國際金融中心地位

潘功勝重申，中央將一如既往全力支持香港鞏固國際金融中心地位。這種支持不僅體現在話語上，更落實在具體行動中。從常態化在香港發行央行票據、支持財政部增加離岸國債發行規模，到擴大人民幣債券作為離岸市場擔保品的適用範圍，中央政府正通過實際舉措豐富香港的金融產品線，維護市場穩定。回顧1998年亞洲金融風暴，中央對香港的支持堅定不移；如今面對更複雜的國際環境，這份支持力度有增無減，為香港金融體系的穩定與繁榮提供了最可靠的保障。