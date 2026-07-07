財經視野｜SpaceX將成納指新貴　反馬股民覓遠離馬斯克系股票良策

美國富豪馬斯克旗下的SpaceX已於上月12日登陸美國股市，並且因為受惠於快速納入規則，即將獲納入納斯達克指數。不過有關部份不想持有馬斯克旗下企業股票的投資者，便趁SpaceX加入相關指數前夕，決定先行離去，轉投歐洲股票懷抱。



《彭博》報道，過去幾個月，Christopher Bejnar一直在仔細梳理交易所交易基金的細則、給理財顧問發郵件，並把資金轉投歐洲股票，只為將SpaceX排除在自己100萬美元的投資組合之外。

將資金泊入SpaceX競爭對手

隨著馬斯克旗下最新一家上市公司本周將被納入納斯達克股票指數，這位46歲的費城軟件工程師尋求確保，自己的資金不會支持這位Tesla（特斯拉）和SpaceX的創辦人；馬斯克近期成為了全球首位萬億富豪。Bejnar表示，為了避開相關敞口，他已將5萬美元轉入歐洲指數基金，並買入了SpaceX競爭對手Rocket Lab Corp.的股票。

Bejnar說道﹕「我是站在反埃隆這一邊的」。他提到馬斯克煽動性的政治行動，以及為支持在Bejnar眼中SpaceX尚未得到驗證的技術而進行的大規模舉債。「哪怕我只有千分之一的敞口，我也不想讓這筆錢流向他。」

投資者於社交媒體尋避開馬斯克股票方法

據報道隨著公司被納入羅素1000指數和CRSP US Total Market Index等旗艦基準指數，在Reddit、TikTok和各類網絡論壇上，像Bejnar這樣的投資者一直在交流如何避開SpaceX的經驗，即使這意味著放棄熟悉的ETF，或為定制化投資組合支付更高的成本。

（Tesla）

這一切都反映出，隨著馬斯克崛起，金融和個人層面的騰挪正在展開。馬斯克無疑是華爾街、乃至全球最具爭議的人物之一。其首家上市公司特斯拉的股價，在忠實散戶投資者追捧下飆升至高位。也正是這一群體，使得SpaceX在6月登陸股市時成為史上規模最大的IPO交易。

澳洲首富力撐馬斯克

澳洲首富Gina Rinehart曾稱馬斯克是「真正非凡的人」，並在6月表示，她通過旗下公司Hancock Prospecting對SpaceX進行了「重大投資」。過去，押注這些支持者的熱情難以為繼一直風險很高，許多沽空Tesla的投資者已從中吸取教訓。根據彭博計算，若一名投資者當初向Tesla投入1萬美元，如今價值約為350萬美元。

報道提及這種成功也催生了激烈批評。馬斯克在特朗普第二任期政府中的角色，以及他在文化戰爭議題上的激進參與，已引發抗議、抵制等，令反對這位萬億富豪的情緒演變成一場運動，並開始蔓延到投資領域。

馬斯克（GettyImages）

SpaceX股價一度較高位下瀉24%

報道進一步指出，這種強烈的個人情緒，還疊加了馬斯克旗下公司所面臨的顯著財務風險以及偶發的監管風險。SpaceX和特斯拉的估值都大幅高於同行，令分析師感到擔憂。SpaceX上市後曾迅速飆升，但隨後一度下跌24%，凸顯市場對於期望可能已超過基本面的憂慮。

周一（6日）收盤後，SpaceX將被納入納斯達克100指數，此前該公司已被納入富時羅素和MSCI的指數。據報道SpaceX和馬斯克未回應置評請求。