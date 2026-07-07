韓股大時代｜SK海力士ADR將登場點部署？　瑞銀教路叫買ADR沽韓股

韓國第二大晶片生產商SK海力士透過發行ADR，在美國集資超過280億美元，成為當地歷來最大規模外資新股發行計劃。對於投資者而言，面對這宗巨型招股計劃，應如何部署？投行瑞銀發表報告，建議投資者沽出SK海力士在韓國掛牌的股票，而買入ADR。



《彭博》引述瑞銀集團稱，投資者應該買入SK海力士計劃發行的ADR，賣出該晶片製造商的韓國上市股票，因為前者在交易時可能享有溢價。

稱持有ADR效率更高成本更低

瑞銀行的銷售和交易部門在給客戶的報告中指出，對於對沖基金之類的投資者來說，這些ADR可能比韓國股票更具吸引力，因為持有效率更高、成本更低。報告還指出，一些未持有其首爾上市股票的全球投資組合經理或也能夠購買這些美國證券。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

瑞銀的報告稱﹕「從第一天開始就持有它的ADR並沽空其韓股，聽起來似乎沒什麼可猶豫的」。該行又指出﹕「鑒於ADR折價現象不太可能發生，於是風險非常有限，因此這是一項可以極大規模操作的交易。」

SK海力士周一（6日）啟動了美國上市交易的正式推介，計劃出售約1,779萬股ADR，每10份ADR等於1股普通股，參考價格為24.25萬韓圜。按上周五的收盤價計算，價值約280億美元。公司將於周四（9日）作定價，並於周五（10日）掛牌。

基投擬認購70億美元ADR

瑞銀的報告稱，全球散戶投資者也可能被這些ADR所吸引；他們對其首爾上市股票的持倉基本相對較少。

據SK海力士指出，包括Baillie Gifford Overseas、Coatue Management旗下基金及Situational Awareness Partners等基石投資人，合計已表達最高70億美元的認購意願。

今次發行ADR籌集到的資金，將全數投入資本支出，包括興建韓國龍仁半導體園區首座晶圓廠、清州P&T7先進封裝廠，以及採購ASML最新 EUV曝光機，以因應AI熱潮帶動的先進記憶體需求。

資金將調回韓國 部份兌換成韓圜

另一方面，SK海力士籌集到的資金，將會調回韓國。據外電引述一位熟悉情況的消息人士表示，SK海力士預計將於7月15日前後把美元資金匯回韓國，將其通過發行ADR籌集的部分資金兌換成韓圜。

儘管ADR以美元計價，但SK海力士此前表示，至少部分募資所得將用於在韓國建設兩座新工廠以及採購芯片製造設備。這一資金回流可能對目前徘徊在17年低點附近的韓圜提供一定支撐。

上述消息人士表示，由於相關資金計劃於本月15日到賬，屆時現匯市場可能出現相關交易。由於內部規定限制，消息人士要求匿名。

該人士補充稱，預計只有一小部分資金會在15日前後直接到賬，其餘資金可能在7月和8月通過外匯遠期和現匯交易陸續進入市場。