財經視野｜新興市場重視去美元化　金磚國之父料BRICS建替代方案

目前美元仍然為全球流通性最高的貨幣，同時不少大宗商品如石油及黃金均以美元計價。不過隨著中國及俄羅斯等金磚國家興起，同時透過人民幣及盧布等貨幣進行交易的比例較以往提高，外界日益關注美元的替代品會較出現。有「金磚國之父」稱號的奧尼爾（Jim O'Neill）表示，金磚國家最終可能建立美元的替代方案，而這一想法直到不久前看起來仍像是天方夜譚。



《路透》報道，奧尼爾說，金磚國家已經受到愈來愈多的關注。近期支付技術的發展改變他對金磚國家（巴西、俄羅斯、印度、中國和南非）建立替代性金融安排前景的看法。

2026年6月23日，王毅在新德里出席金磚國家安全事務高級代表會議。（中國外交部）

自奧尼爾發現新興市場國家影響力日益增強並提出金磚國家概念以來，已過去四分之一個世紀。他稱，如果約在18個月前，會說金磚國家能夠建立某種替代性金融安排的想法簡直是天方夜譚。之所以曾長期持這種看法，部分原因是全球貨幣體系的很多思維模式都受到美元主導地位的影響。

新興市場日益重視去美元化

他表示，去美元化（即各國在貿易、投資和央行儲備方面減少對美元依賴的努力）近年來已成為許多新興經濟體日益重視的目標，儘管美元仍然是全球絕對主導的儲備貨幣和貿易結算貨幣。

金磚國家一直在探討替代美元支付系統的方案，包括建立金磚支付平台、連接印度UPI、中國CIPS和巴西PIX等現有國內支付系統，以及研究未來使用央行數字貨幣的可能性。