李民斌｜人民幣國際化「黃金窗口期」與香港角色

李民斌專欄

近十幾年，人民幣國際化一直是工商、金融、學術等界別，以至輿論的關注焦點。隨著近期全球地緣政治環境出現新變化，有學者提出，人民幣國際化正迎來「黃金窗口期」。《十五五規劃綱要》也明確要求，要拓展人民幣在國際貿易和投融資中的使用，穩步發展離岸市場。在人民幣國際化的新一輪進程中，集中了全球八成離岸人民幣資金的香港，應當扮演更加重要的角色。



全球外匯儲備呈多元化趨勢

上世紀70年代布雷頓森林體系崩潰後，美元能繼續維持國際核心貨幣地位，主要依賴美國資本市場的深度與流動性，以及各國對美國經濟實力的信任。随着近年美國對特定國家實施金融制裁，促使不少國家開始重新評估美元的政治風險。加上關稅摩擦等外力衝擊，全球貨幣體系的重構正呈現加速趨勢。

另一方面，中國的經濟總量已相當於美國的65%。依靠完備的產業體系和外貿出口韌性，人民幣匯率近一年來表現强勁，增強了貿易夥伴的持有底氣。這些外部環境的有利變化，都為人民幣國際化提供了良好機遇。

但是，目前在SWIFT國際支付中，美元仍以55%的份額佔據絕對主導，歐元以22%穩居第二，而人民幣僅佔3%，全球排名第六；在全球外匯儲備中，人民幣的份額也僅為2.4%。這與中國作為全球第二大經濟體和國際貿易第一大國的地位不相稱。

雖然跨境人民幣的結算規模巨大，但境外的存款餘額和債券存量等指標卻相對滯後，呈現「用得多，留得少」的特點。大量人民幣在跨境支付中完成了流轉，卻未能轉化為境外人民幣資產。缺乏足夠深度、開放且安全的資產池，制約了人民幣從「支付貨幣」向「投資貨幣」和「儲備貨幣」的進一步深化。

人民幣國際化 香港扮演重要角色

香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心，應善用自身的國際金融中心優勢，把握「黃金窗口期」，持續提升人民幣市場的深度和廣度，助力人民幣國際化進程。尤其是在制訂首份五年規劃時，要把全面提升全球離岸人民幣業務樞紐功能納入考慮。

要解決「用得多，留得少」的問題，必須豐富人民幣產品種類，加强市場深度。債券市場方面，財政部連續18年在港發行人民幣國債，多個地方政府也在港發行離岸人民幣地方債，持續構建離岸人民幣債券收益率曲綫，優化中長期融資生態。香港應加快落實國債期貨、人民幣股票交易櫃台納入「港股通」，以及將REITs納入「互聯互通」等，提供更多人民幣資產配置選擇。

此外，《十五五》規劃要求香港構建大宗商品交易生態圈。隨著中國與中東、東盟貿易量的大幅增加，香港可以利用作為離岸人民幣業務樞紐的優勢，開發以人民幣計價的大宗商品期貨及衍生品工具，既幫助貿易夥伴強化匯率和利率風險管理，亦可助力人民幣國際化，有利鞏固香港國際金融中心地位。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



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