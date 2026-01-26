《香港01》經濟高峰論壇｜區偉志︰區塊鏈技術助動人民幣國際化

《香港01》主辦的「經濟高峰論壇 2025」於今日（26日）舉行。本屆論壇以「融匯創變：香港金融與科技新動能」為主題 。香港數碼資產學會創辦人區偉志於「貨幣新時代 香港金融樞紐再進化」的討論環節中，就數碼資產和金融科技趨勢發表見解。他強調智能合約在物流供應鏈的潛力，並指出在全球「去美元化」的背景下，可推動穩定幣發展。



智能合約重塑物流供應鏈信任機制

區偉志提到，區塊鏈技術能為傳統供應鏈帶來變革。例如智能合約能有效解決貿易買賣雙方之間的信任問題，每一個生產步驟和貨物移轉都能被記錄在鏈上，確保透明度。

區偉志指出，智能合約能有效解決貿易買賣雙方之間的信任問題。(鄭子峰攝)

他進一步說明，智能合約可以自動化支付流程，例如當貨物離開工廠後，合約可自動釋出20%的款項予生產商；當貨物運抵港口後，再釋出50%；最後當貨物運抵買家廠房時，支付餘下款項。這種自動化的分階段支付方式，有效鎖定了各方權責，降低了傳統貿易中的風險。

他又指，智能合約上需要使用穩定幣，因此可以推動人民幣穩定幣，繼而推動人民幣國際化。

發展穩定幣 須同步推進鏈上資產

談及當前國際金融環境，區偉志指出，近月金價高升，反映「去美元化」趨勢，以及市場對美國經濟因素的擔憂，促使各國尋求替代貨幣或資產。這對穩定幣而言，是絕佳時機。然而，穩定幣行業的發展必須與資產世界同步推進，要求有更多資產能夠被代幣化（tokenized）。

區偉志認為，香港應著力研究如何利用區塊鏈技術，推動股票、貨幣等資產的24小時交易與實時結算。他強調，鏈上資產的交易必須依賴穩定幣，因此，若要發展穩定幣業務，必須同時發展鏈上資產。