石藥集團業績回穩　基本面修復配合技術轉強｜彭偉新

雖然今年上半年，港股中的醫藥板塊走勢反覆向下，不過，並不代表港股上市的醫藥股缺乏投資價值。其中，石藥集團（1093）作為內地大型綜合製藥企業之一，業務涵蓋成品藥、原料藥以及創新藥研發與商業化，核心治療領域包括腫瘤、心腦血管、中樞神經及感染等。根據最新季報，2026年第一季產品銷售收入達63.2億元人民幣，其中成品藥收入50.8億元，佔比約八成，可見成品藥仍為集團主要收入來源，而創新藥則逐步成為增長動力。



從行業角度觀察，內地醫藥行業已由過往依賴仿製藥放量及價格驅動，轉向以創新能力與產品差異化為主導的競爭格局。自2023年起的醫療反腐行動曾對銷售推廣模式帶來衝擊，但大型藥企已逐步建立更完善的合規框架，政策影響趨向常態化。另一方面，集採及潛在VBP仍對成熟產品價格構成壓力，迫使企業提升研發效率及產品結構。整體而言，行業處於轉型期，龍頭企業若能在創新管線及全球合作方面取得突破，將在新一輪競爭中佔優。

石藥集團作為內地大型綜合製藥企業之一，業務涵蓋成品藥、原料藥以及創新藥研發與商業化。（石藥集團官網）

在此背景下，石藥的優勢相對明顯。

首先，集團具備成熟的成品藥商業化能力，銷售網絡覆蓋廣泛，有助新產品快速推向市場。

其次，集團積極佈局創新研發平台，包括AI賦能藥物設計、siRNA技術及ADC平台，多項項目已進入臨床階段。

再者，與國際藥企的合作深化，尤其與阿斯利康在心腎代謝及小核酸領域的合作，顯示其技術實力獲國際認可。



不過，競爭亦不容忽視，同靶點產品競爭激烈，若關鍵項目臨床進展不及預期，將影響估值預期。

首季盈利已有顯著回升

回顧去年業績，集團收入受部分產品周期及政策環境影響，盈利曾出現壓力。不過踏入2026年首季，成品藥收入已見按季改善，歸母淨利潤亦顯著回升，主要受惠主營業務修復。值得留意的是，集團與阿斯利康的合作包含可觀的首付款及潛在里程碑收入，部分款項將於2026年內確認，為全年盈利帶來能見度。隨現金流改善，財務狀況進一步穩健，亦為後續研發投入提供保障。

踏入2026年首季，石藥集團成品藥收入已見環比改善，歸母淨利潤亦顯著回升。（石藥集團官網）

至於亮點方面，市場焦點集中在三大方向。

第一，HER2雙抗KN026已獲批部分適應症，並在其他適應症取得正面數據，若成功納入醫保，有望成為新的收入支柱。

第二，EGFR ADC及其他ADC項目預期在下半年讀出關鍵數據，為腫瘤管線提供催化劑。

第三，siRNA平台快速推進，多個心血管及腎病相關靶點進入臨床階段，而與國際藥企的合作進一步驗證其平台價值。



短期受惠於首付款入帳及新產品放量，中期依賴重點管線數據催化，長期則看創新平台持續轉化與全球BD拓展。

大戶重新吸納助股價反彈

石藥集團股價於今年年初時，曾兩次升抵高位見10.90港元水平後走勢回落，而且更在3月3日跌穿前底9.10港元後，走勢便開始進入持續的下跌走勢，並形成一底低於一底。股價於6月底跌返最低位6.53港元後，累計跌幅達到40%後股價開始出現反彈，而且在9天RSI出現明顯底背馳下，股價已在上周成功升破20天線。而且在中央結算10大持倉證券商的持貨比率自今年4月由高位94.58%減至6月底的低位89.9%後，似乎開始見到10大證券商持股比率回升（見下圖），或反映在股價跌至低位後，大戶投資者已重新吸納，有助推動股價繼續反彈。

石藥集團（1093）由今年4月22日至今的中央續算持倉比率變化。

若果以高位10.90港元跌至6.53港元的跌浪總跌幅，按黃金比率61.8%作為反彈目標的話，股價有望重返9.20港元水平，股價仍然處於反彈階段，可以先在7.50港元水平作部署，上望9.20港元，只要股價未有失守20天線約7.20港元水平的話，暫時毋須沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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