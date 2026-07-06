濰柴動力轉戰AIDC電源 ︰從重卡引擎到AI新成長引擎｜彭偉新

在中國裝備製造板塊之中，濰柴動力（2338）一直是舉足輕重的名字。集團核心業務為內燃機研發及製造，產品廣泛應用於重型卡車、工程機械、農業裝備、船舶及發電機組，同時透過持股平台延伸至整車、變速箱、車橋及智能物流等領域。近年市場對濰柴的關注焦點，已由傳統重卡周期，逐步轉向人工智能數據中心（AIDC）電力設備，特別是柴油備用發電機、燃氣主用機組及固態氧化物燃料電池（SOFC）等新產品線。



從行業角度看，傳統重卡及工程機械發動機仍具明顯週期性，受基建投資、房地產活動及物流需求影響。不過，多份研究報告均指出，AIDC電力供應正進入一個結構性上升週期。隨著全球科技企業加大AI算力投資，數據中心建設步伐加快，備用及主用電源需求同步提升。部分海外設備商交付周期長達一至四年，供應偏緊已成行業常態。相對之下，中國廠商在交付時間及成本控制上具優勢，令行業競爭格局逐漸出現變化。

濰柴動力核心業務為內燃機研發及製造。（濰柴動力官網）

在這個背景下，濰柴的定位顯得相當清晰。集團已建立涵蓋柴油備用、燃氣主用及SOFC技術的完整電力產品矩陣。2026年AIDC柴油發動機出貨目標約3,500至4,000台，產能年底達5,000台，2027年更可提升至8,000台以上。燃氣機組方面，2026年預計出貨約200台，2027年增至約1,000台。SOFC則規劃2026年產能30MW，2027年200MW，長期目標達1GW。相比單一產品線的同業，濰柴的多產品布局提升了應對不同客戶需求的能力。

燃氣機組毛利率高達45%

當然，競爭亦不容忽視。全球市場仍由Caterpillar、Cummins、Wärtsilä及GE Vernova等龍頭主導，這些企業在品牌、服務網絡及客戶基礎方面具深厚積累。濰柴在海外市場的挑戰，主要集中在渠道建設與客戶驗證。不過，研究指出，集團燃氣機組ASP明顯高於柴油機，毛利率估算可達約45%，盈利彈性相對可觀；加上與海外合作夥伴的訂單安排，為2027年帶來一定可見度，對估值形成支持。

回顧去年的業績，2025年濰柴淨利潤約人民幣109億元。AIDC相關業務當時約佔淨利潤12%，仍屬初期階段。券商普遍上調2026至2028年盈利預測，例如2026年淨利潤預測約人民幣165億元，2027年進一步增至約209億元，反映燃氣機組及AIDC柴油發動機放量的影響。值得留意的是，2026年自由現金流或因資本開支增加而短暫承壓，但隨後有望恢復正流入，財務結構仍屬穩健。

集團亮點主要集中在三方面﹕

第一，AIDC需求具多年度增長動力，且集團交付週期約五至六個月，明顯短於部分歐美品牌，具時間優勢。

第二，燃氣機組毛利率較高，隨出貨量提升，盈利貢獻增速或快於收入增長。

第三，SOFC被視為長期重估催化劑，若2027年達到200MW產量，有望接近盈虧平衡，為後續估值帶來想像空間。部分預測更指，到2030年AIDC相關業務佔淨利潤比例或升至四成以上，成為核心盈利來源。



按中央結算系統，10大證券商持有濰柴動力的比率在過去的2個半月一直在95%以上，雖然比率曾由4月中時的96.15%減至接近6月中的95.2%，不過，近期已由低位作出反彈，更一度升返96%，反映出大戶投資者並未有沽出股份。

濰柴動力（2338）中央結算戶口內持續變化。

股價上望45元

至於股價方面，去年10月由低位13.62港元開始見底反彈，並在形成一浪高於一浪走勢後，股價逐漸上升更在今年5月曾升上最高位見45.44港元水平後，在9天RSI未能企穩在70水平後，形成了走勢轉弱，曾於6月中跌返整個升浪總升幅的38.2%回調目標位32.96港元後反彈，不過，未能向上作出突破，更再度跌返低位見32.60港元，維持在38.2%回調目標位見支持。另外，近日回調下，9天RSI亦未有失守30水平便作出反彈，形成了RSI底背馳走勢。只要股價未有失守33.00港元，走勢有望進一步反彈並返回前頂45.00港元。投資者可以在35.00港元水平買入，上望45.00港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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