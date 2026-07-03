海峽石油致力為復牌推進整改　內控整改與業務營運並行｜彭偉新

自二零二四年十二月三十一日起停牌至今，海峽石油化工（0852）仍處於暫停買賣階段。不過，停牌並不等於停滯。相反，集團近月接連公布多項關鍵進展，顯示管理層正沿着清晰路線推進合規整改，同時維持業務發展步伐，為復牌鋪路。



根據最新季度更新公告，集團已向聯交所提交獨立法證調查員的最新報告，亦遞交由凱晉出具的最新內部監控審查報告。兩項文件可說是整個復牌進程中的核心基石。早前因涉及前任管理層的相關事件，董事會成立獨立董事委員會，並委聘四大會計師行旗下法證團隊展開調查，同時聘請法律顧問協助。如今調查結果已整理成報告並交予監管機構審閱，顯示集團已按復牌指引逐步完成相關程序。內部監控方面，集團亦完成全面評核及跟進審查，並就發現的問題作出整改，進一步強化制度基礎。

海峽石油化工（0852）至今仍處於暫停買賣階段。（示意圖，Unsplash@Christian Harb）

業績資料補發節奏清晰

在資訊披露層面，集團亦按上市規則要求，先後於二零二六年六月十二日及六月二十三日刊發截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績，以及截至二零二五年六月三十日止六個月的中期業績，填補過去一段時間的業績空檔。至於截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，董事會預計將於二零二六年七月三十一日舉行會議審議及批准刊發，並可能同時考慮派付末期股息。換言之，尚未完成披露的財務資料已有明確時間表，整體節奏正在重回正軌。

合規與經營並行

更重要的是，根據法證調查的結果，董事會表示並無證據顯示現任管理層，或對集團現時管理及營運有重大影響的人士，在誠信、能力或品格方面存在合理監管關注。這一點對市場信心至關重要。停牌期間，投資者最擔心的往往不是業績波動，而是公司治理失序及資訊不透明。透過第三方專業機構的調查與審查，集團嘗試以制度化方式回應疑慮，並向監管機構證明其管理架構及內部監控已達合規要求。

（示意圖，Pexels@Oleg Cervi）

從復牌條件的角度觀察，集團目前所採取的每一步，均圍繞聯交所提出的指引展開，包括完成獨立調查、證明管理層適格性、強化內部監控、補發財務報告，以及持續披露重大資訊。管理層亦表明，會繼續與聯交所保持緊密溝通，積極證明集團已符合《上市規則》第13.24條的要求。可以說，在合規框架下，管理層已盡最大努力，循序漸進處理歷史遺留問題，務求為股份恢復買賣掃除障礙。

核心業務並無停擺

值得留意的是，即使股份停牌，集團的核心業務並未停擺。相反，整體運作仍然維持正常，並在多個板塊作出更全面整合。面對近年國際地緣政治局勢反覆、能源價格波動頻繁的環境，集團在商品貿易方面更加強調風險管理，優化業務流程，提升整體風險管理水平，同時維繫與主要客戶的合作關係，並持續開拓成品油及石化產品的新貿易機會。這種在不確定環境下強化內功的做法，某程度上亦為日後復牌後的發展奠定基礎。

綜合而言，海峽石油目前正處於一個公司治理修正與業務鞏固並行的階段。復牌進度可說是一場「全復盤」的過程——從事件調查、內控整改，到財務補發與持續披露，每一環節均需重建市場信任。同一時間，業務層面並未因停牌而停頓，反而在貿易、倉儲、生產及油氣營運等板塊同步推進，展現出一定韌性。

即使股份停牌，海峽石油的核心業務並未停擺。（示意圖，Unsplash@David Thielen）

對集團而言，合規是基石，透明是前提，發展才是目標。當制度根基逐步穩固，業務數據亦日漸明朗，市場終將重新評估其基本面價值。隨着二零二五年全年業績即將於二零二六年七月三十一日審議，復牌條件正一項項落實。若後續進展順利，股份恢復買賣或許只是時間問題。而停牌期間，集團選擇以整改與經營並行的方式前行。未來，隨着復牌程序完成，市場將有機會更全面地審視其真實經營表現與資產價值。對海峽石油而言，這既是一段重整之路，也是一個重新出發的契機。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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