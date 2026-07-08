財經視野｜為免就息口向央行施壓印象　日政府傳修改貨幣政策表述

【日圓/日元】日本政府據報為免讓外界存有當局就息口走勢，向日本央行施壓，有意調整對貨幣政策的表述。據《朝日新聞》報導，日本政府可能會調整其年度政策方針中有關貨幣政策的表述，以免給外界留下向央行施壓的印象。



據報道日本政府來年的經濟財政基本方針最​​初提到，貨幣政策的「適當實施」極其重要，這一表述被部分人士解讀為旨在勸阻日本央行進一步加息的暗示。

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

新草案增對通脹表述

據報道最新草案中增加了對通脹的表述，呼籲實施有助於實現物價穩定上漲的適當貨幣政策。

報導引述一位不願透露姓名的政府官員的話稱，這一修改反映了當局對部分金融市場參與者誤解原版內容的擔憂。報導未提及「極其重要」一詞是否會調整。

這份經濟財政方針草案被視為日圓走軟和債券殖利率攀升的關鍵驅動因素，因為市場擔憂高市政府會讓日本央行推遲進一步加息。該方針的最終版本將於本月較後時間公佈。

日本國會：A view of the National Diet building in Tokyo, Japan, is seen on October 27, 2024（Getty Images）

日政府否認向央行施壓

日前日本政府已就擬迫央行壓低利率作出回應。日本經濟財政大臣城內實表示，有關首相高市早苗政府試圖引導利率走低的媒體報導完全不準確。

城內實周二（7日）在東京例行記者會上表示：「有關政府將鼓勵低利率作為財政擴張政策一部分的報導毫無根據。如果我們的意圖未被準確傳達，我們將更加努力地增進理解。」

城內實此番表態之際，金融市場正密切關注高市早苗如何在不加重本已沉重的債務負擔的情況下，通過大規模投資實施其經濟戰略。城內實上月作為日本政府代表出席了日本央行委員會會議，會上決策者將基準利率上調至1厘，為31年來最高水準。

至於日圓匯價方面，每百日圓兌港元最新報4.831，日圓兌1美元最新報162.31。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

市場人士對日圓前景存有較淡看法。據《彭博》報道，對沖基金對日圓的看淡程度升至2007年以來最高，當時日圓匯率徘徊在近40年來最低水平附近。

報道引述美國商品期貨交易委員會（CFTC）周一（6日）公佈的數據顯示，截至6月30日，期權和期貨市場槓桿交易員將日圓空倉頭寸增至近13.8萬份合約，押注日圓將進一步貶值。

隨著美元兌日圓突破162關口，日圓跌至1986年以來最低水平，市場再次猜測日本政府何時會出手干預以支撐日圓匯率。