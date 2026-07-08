盛事經濟｜LEAP East首由中東來港　陳茂波︰歡迎沙特企業來上市

被譽為「數字達沃斯」、全球最大科技盛會LEAP首次在沙特阿拉伯以外的地方舉行，落戶香港舉行區域旗艦活動LEAP East。這場盛事今天（8日）起一連三天在香港會議展覽中心舉行，343位講者、超過400位投資者及逾250家初創企業將圍繞人工智能、機械人、金融科技、生物科技及智慧城市五大範疇展開深入討論。



陳茂波歡迎沙特和海灣地區的企業，利用香港資本市場進行上市、發債、開展資產管理及其他形式合作，以進行國際融資和風險管理，連接亞洲及其他地區投資者和市場。

今年稍後再次率領代表團訪問沙特阿拉伯

財政司司長陳茂波在出席時表示，計劃今年稍後再次率領代表團訪問沙特阿拉伯，成員包括基建、綠色科技、醫療健康和先進製造業的龍頭企業，以及金融、投資和專業服務界的專業人士，以探討具體項目和進一步合作。

陳茂波並指出，歡迎沙特和海灣地區的企業，利用香港資本市場進行上市、發債、開展資產管理及其他形式合作，以進行國際融資和風險管理，連接亞洲及其他地區投資者和市場。

LEAP East未來3年會繼續在香港舉辦

他又透露，LEAP East未來3年會繼續在香港舉辦。香港與沙特阿拉伯之間合作潛力巨大，形容雙方各自是進入對方所在區域的門戶，兩地資本市場透過交易所買賣基金（ETF）等緊密聯繫起來。

LEAP East主辦方Tahaluf行政總裁Mike Champion表示，香港基礎設施一流，又是通往大灣區及內地的門戶，加上擁有大量資金渠道，是LEAP「出海」最佳落腳點。主辦方預計，其間將吸引逾3萬億美元資產管理規模（AUM）的投資者來港，並帶來約1萬億美元的可動用資本。