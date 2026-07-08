財經視野｜亞股輪流轉　恒指否極泰來收復二萬四　韓股驚見技術熊

韓股「瘋牛」倒地，港股科技「強勢歸來」。就在外圍市場持續暴跌之際，港股迎來大爆發。恒生科指暴漲5%，國指漲逾4%，恒指漲3%，收市報24199點。



大型科技股集體狂飆，阿里（9988）暴漲12%，小米（1810）漲超9%，快手（1024）漲8.7%，百度（9888）漲超6%，京東（9618）、騰訊（0700）、美團（3690）等紛紛漲超3%。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

智譜曾飆19%

港股AI科技股同步爆發，智譜（2513）一度漲超19%。

消息面上，智譜獲基石股東長期持有表態，摩根大通近日將其目標價由1,800元上調至2,000元，並維持「增持」評級。

另外，據報智譜正考慮設計自研AI晶片，以應對GLM模型需求快速增長。

MINIMAX-W一度漲超18%，收市報362.6元，升12%，市值超過1,137億元。

發生了什麼？

最近，「瘋牛」的韓國股市節節敗退，暴跌熔斷行情頻繁上演。

韓股高位累跌2成已處技術熊市

昨天賺瘋的三星徹底嚇崩了韓股。

今天，韓國綜合股價指數盤中一度跌破7200點，自6月曆史高點累計回落逾20%，逼近技術性熊市。全日跌幅為5.35%，收市報7246點，今日韓股曾創自5月20日以來的最低水平。

為此，韓國財政部長緊急召集央行及監管機構開會，警告半導體板塊過度集中正在加劇市場波動。

其表示，外資與機構投資者的獲利了結、投資組合再平衡，以及全球AI板塊預期的轉變，共同推高了市場波動。

眼下，外資持續撤離韓股。

外資續撤出韓股

截至7月7日，外資單日淨賣出3,421億韓圜，實現連續13個交易日淨賣出。

據花旗報告，外國股票投資者的資金外流在6月加速至305億美元，5月為279億美元。

今年上半年，外國投資者淨賣出高達1,000億美元（148.3萬億韓圜）的韓國股票，創歷史同期最大淨賣出規模。

韓國股市從神壇跌落，撤退的市場資金尋找新的價值窪地﹕港股市場。

南向資金湧港撈底

最近，與韓股的悽風慘雨形成鮮明對比的是，南向資金正洶湧「抄底」港股。

其中在7月6日，南下資金淨買入港股超過200億港元；今日截至發稿，又淨流入超133億港元。

港股拐點來了？

韓股墜落、港股崛起，本質上是全球資金在極端集中行情後的再平衡。

不過除了存儲晶片資金大調整外，政策也在不斷助力。

中國人民銀行行長潘功勝。（新華社）

昨天，人行行長潘功勝發聲表示，未來國家外匯儲備將繼續提高在香港的資產配置比例，為香港資本市場的發展注入更多動能。

下一步中國人民銀行將配合香港特區政府和金融管理部門聚焦4個重點方向，繼續建設好、鞏固好、發展好香港國際金融中心。

其中一個方向是，深化金融市場互聯互通，支持香港資本市場的繁榮與發展。

另外，港股交易機制改革也在7月落地。

港交所將每手價值指引下限由2,000元降至1,000元，大幅降低了港股投資入市門檻。

與此同時，一波前所未有的限售股解禁潮來襲。

僅7月單月，解禁規模就已高達2,553億元。其中，AI大模型「雙雄」智譜和MiniMax尤為備受矚目。

專家指恒生科指已見底

東方財富證券陳果表示，2026年6月，恒生科技是歷史性底部。

他指出，最近亞太資金操作思路是減韓存儲加恒生科技；韓國存儲走熊不代表全球科技也都要跟着下跌，恒生科技也是科技。

國信證券認為，隨着美元指數的突破，港股的流動性較弱。從業績上看，

港股通訊息技術（AI方向）確定性最強。

此外，市場將美聯儲加息的邏輯可能演繹得稍微過頭，隨着非農遇冷以及通脹逐步下行，大宗商品也將迎來估值修復的機會。

網路龍頭目前估值較低，部分龍頭企業分部估值的空間巨大，後續看點是其模型表現。