港股成交回暖配合技術轉強　港交所反彈能否延續？｜彭偉新

港交所（0388）是本港唯一的證券及衍生產品交易與結算機構，業務涵蓋現貨股票買賣、期貨及期權等衍生產品、上市及發行人服務、結算與託管、數據銷售以及投資收益等範疇。作為連接中國與國際資本市場的重要橋樑，集團透過滬深港通、債券通等互聯互通機制，為全球資金提供雙向投資渠道。其收入結構以交易及結算費為核心，配合上市費及投資收益，形成具規模效應的商業模式；當市場成交增加時，盈利彈性往往顯著放大。



從行業層面觀察，亞洲資本市場在全球資產配置中的地位逐步提升。內地持續推進資本市場改革與對外開放，跨境投資渠道日益成熟，ETF及衍生工具產品線持續擴展，均為交易所帶來新增長空間。隨着人民幣國際化進程推進，以及國際資金提升對中國資產的中長線配置比例，香港作為離岸人民幣中心與國際金融樞紐，其平台價值更形突出。不過，全球金融市場仍受利率走勢及地緣政治等因素影響，市場氣氛時有波動，對成交及新股活動構成周期性挑戰。

港交所是本港唯一的證券及衍生產品交易與結算機構。（HKEX官網）

制度地位及網絡效應為港交所優勢

在競爭格局方面，港交所的最大優勢在於其制度地位與網絡效應。互聯互通機制經多年運作後已成為跨境投資的基礎設施，北向及南向交易活躍，為市場提供穩定資金流。同時，集團積極發展衍生產品及FICC業務，包括與國際指數掛鈎的期貨產品，以及拓展固定收益與利率相關工具，提升產品多元化程度。相比區內其他交易所，港交所擁有中國資產這一獨特題材，但亦需面對新加坡及美國市場在吸納新經濟企業上市方面的競爭，如何維持市場流動性與估值吸引力，是長遠關鍵。

回顧去年度業績，在成交改善及上市活動回暖帶動下，集團收入及盈利均錄得理想增長。現貨市場日均成交額顯著回升，衍生產品成交亦保持活躍，帶動交易及結算費收入上升。新股市場方面，申請宗數維持高位，集資規模較前期改善，為上市費收入提供支持。此外，在利率仍處相對高水平的環境下，投資收益表現具韌性，而營運開支控制得宜，使整體盈利增長跑贏收入增幅。業績反映，只要市場氣氛回暖，集團盈利具相當高的經營槓桿。

在成交改善及上市活動回暖帶動下，港交所收入及盈利均錄得理想增長。（Reuters）

港交所的機構投資者持股比率為33.4%，自今年2月5日至7月8日期間，股價錄得7.92%的跌幅，該期間共錄得35.36億港元的資金流入，當中大戶佔其中的78.35億港元，而散戶則佔當中的-42.99億港元。大戶對散戶資金流比率為1.8比-1，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上8.99%；而最低曾經跌至-8.8%，至於7月8日當日則為-1.31%。

深化互聯互聯為亮點

展望未來，集團亮點集中於互聯互通深化、產品創新及上市管線。ETF納入範圍擴大與新產品推出，有助吸引更多跨境資金；FICC業務若能進一步發展，將為收入結構帶來更均衡貢獻；而若大型或具代表性的企業成功上市，將可帶動成交與估值同步提升，形成良性循環。

技術走勢方面，股價於去年八月曾升至約466元，其後反覆回落，走勢呈現一浪低於一浪的格局，並曾明顯跌穿50天移動平均線，最低下試約360元水平，與中期均線出現較大偏離。其後在動能指標出現改善訊號下，尤其相對強弱指標未再創新低而股價創新低，形成底背馳，反映沽壓逐步減弱。近期股價連日反彈，重新收復20天線，加上MACD由負轉正並出現牛差距擴闊，短線技術面明顯轉強。若以去年高位至低位的整段跌幅計算，反彈至約一半回吐幅度，目標區間大約落在400元至410元附近，屬首個較重要阻力區。

港交所（00388）於今年2月5日至7月8日期間的資金流狀況。

目標先看400元

投資者可考慮於約380元附近分段吸納，作為短中線部署，目標先看400元水平，若成交配合突破，再上望更高區域。風險管理方面，只要股價能穩守360元以上，整體反彈格局仍可維持；一旦失守，則需審慎評估走勢是否再度轉弱。對於中長線投資者而言，可利用技術調整作為吸納機會，同時密切留意成交數據、上市進度及跨境資金流向，作為判斷基本面改善是否持續的依據。整體而言，在基本面具結構性支持下，配合技術走勢改善，策略上宜靈活部署，而非盲目追高。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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