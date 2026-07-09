馬斯克忠粉臨考驗！　華爾街老手驚嚇預測︰SpaceX崩盤機會達9成

馬斯克的忠實支持者，相信又要再次頭痛了。馬斯克旗下SpaceX自上月12日掛牌以來，走勢是「高開低走」，於周三（8日）下跌0.78%，收市報148.3美元，連續第2日低於首日上市開盤價150美元（該股IPO定價為135美元），亦是SpaceX正式晉身納指100指數成份股以來連續兩日受壓。



SpaceX上市後的幾天內股價飆升，並在6月16日創下225.64美元的收市新高，推動公司市值一度逼近3萬億美元的高峰。其後股價反覆向下，與高位相比，累計跌幅34.3%。

2026年6月12日，美股SpaceX上市，民眾在宣傳板前影相（Reuters）

大摩予SpaceX目標價300美元

另一方面，SpaceX被納入納指100後，分析員普遍給予看漲投資評級。摩根士丹利首次對SpaceX股票進行評級，給予「增持」評級，目標價為300美元。投資銀行Bernstein首次給予「跑贏大市」評級，目標價239美元。加拿大RBC銀行首次亦給予「跑贏大市」評級，目標價225美元。瑞銀首次同樣給予「買入」評級，12個月目標價為210美元。

券商指出，SpaceX在可重複使用火箭技術和發射服務領域處於領先地位，旗下星鏈龐大的衛星互聯網服務，以及這兩項業務利潤率提升的潛力，都為集團的發展提供支撐。

分析員認為，SpaceX在人工智慧產品和服務開發方面具有巨大潛力，產品和服務涵蓋從智慧體編碼工具，到可以與Anthropic旗下Claude或OpenAI旗下Codex相媲美的平台，以及軌道資料中心的開發。

CFRA唱反調予「沽出」評級

在持懷疑態度的分析員當中，Moffett Nathanson首次對SpaceX進行評級，給予「中性」評級，CFRA則建議「沽出」股票。

至於現年87歲的傳奇投資者兼GMO資產管理共同創辦人Jeremy Grantham接受外媒訪問時警告，AI熱潮正形成「美國史上最大投資泡沫」，同時對SpaceX大潑冷水，預言公司至少有九成概率崩盤，

Jeremy Grantham表示，考慮到與競爭對手Anthropic和OpenAI的AI產品相比，SpaceX的產品只能算是「三流」，直言市場預計公司估值「實在令人吃驚」，認為若最終未能實現市場預期AI帶來的生產力提升，SpaceX的成長故事將化為烏有。

同時，他亦對公司開採小行星、建造繞地球運行的數據中心及在火星上建立殖民地等宏大藍圖提出質疑，表示這些目標大多被「認真的物理學家」認為是「完全不可思議」。

另一方面，在SpaceX晉身成納指100成份股前夕，有部份反對馬斯克的投資者，尋求避開馬斯克旗下公司股票良方。

2026年5月22日，SpaceX旗下的星艦V3（Starship V3）成功發射升空，進行第12次試飛。這次試飛旨在測試星艦的最新版本。而大股東是全球首富馬斯克（Elon Musk）的SpaceX 預計將在6月12日正式上市。（X@SpaceX）

據《彭博》報道，過去幾個月，Christopher Bejnar一直在仔細梳理交易所交易基金的細則、給理財顧問發郵件，並把資金轉投歐洲股票，只為將SpaceX排除在自己100萬美元的投資組合之外。

隨著馬斯克旗下最新一家上市公司本周將被納入納斯達克股票指數，這位46歲的費城軟件工程師尋求確保，自己的資金不會支持這位Tesla（特斯拉）和SpaceX的創辦人；馬斯克近期成為了全球首位萬億富豪。Bejnar表示，為了避開相關敞口，他已將5萬美元轉入歐洲指數基金，並買入了SpaceX競爭對手Rocket Lab Corp.的股票。

Bejnar說道﹕「我是站在反埃隆這一邊的」。他提到馬斯克煽動性的政治行動，以及為支持在Bejnar眼中SpaceX尚未得到驗證的技術而進行的大規模舉債。「哪怕我只有千分之一的敞口，我也不想讓這筆錢流向他。」

投資者於社交媒體尋避開馬斯克股票方法

據報道隨著公司被納入羅素1000指數和CRSP US Total Market Index等旗艦基準指數，在Reddit、TikTok和各類網絡論壇上，像Bejnar這樣的投資者一直在交流如何避開SpaceX的經驗，即使這意味著放棄熟悉的ETF，或為定制化投資組合支付更高的成本。