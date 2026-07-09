聯儲局放鷹9人料加息　港元兩周高位　金管局貼現窗放水27億

美國聯儲局最新公佈的聯邦公開市場委員會（FOMC）紀要顯示，在新任主席沃什主持下，雖然決策層一致同意將聯邦基金利率維持在3.5厘至3.75厘不變，但對通脹黏性及後續政策路徑仍保持高度警惕，內部鷹派聲音未退場之餘，反而聲更響。



聯儲局有6人預料至少加息兩次

從已公布的利率預測來看，19名決策委員中有9人預期今年底前或需加息一次，當中6人更預料至少加息兩次。另外9名委員則預計按兵不動或減息，較3月時整體仍偏向年內減息一次的取向明顯轉鷹，反映聯儲局對物價回落進度仍未感安心。

2026年6月17日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在華盛頓特區的聯儲局總部舉行新聞發布會。（Reuters）

委員會並對未來數月的美國經濟情境進行預測，大多數委員預計，若通脹持續回落，當局將維持現有目標區間甚至啟動減息。然而，紀要特別提及，若能源價格飆升、關稅政策收緊，疊加人工智能熱潮帶動龐大需求並刺激通脹高企，當局便可能需要進一步收緊貨幣政策。

金管局周三透過貼現窗向銀行投放27億元，規模近5個月最大。

金管局放水27億元 近5個月來最大規模

本港方面，港元拆息（hibor）今日普遍向上。與樓按相關的一個月拆息終止2連跌，升2.46點子至2.71899%。另外，港元曾升值最多18點子，報7.8374元，創兩周來最高。有銀行向金管局借入短期流動性，金管局周三透過貼現窗向銀行投放27億元，規模近5個月最大。

短線拆息方面，隔夜拆息升0.57點子至2.65119%，1星期拆息無升跌報2.6128%， 2星期拆息無升跌報2.61351%。中長線拆息方面，3個月期拆息升0.14點子至2.93792%，6個月拆息跌0.22點子至3.17893%，12個月拆息升5.6點子至3.55595%。