對撼OpenAI和Anthropic　馬斯克拋出Grok 4.5　大賣Token效率更高

馬斯克旗下SpaceXAI正式發布最新大模型Grok 4.5，這是該公司數周前完成上市以來的首個重要產品更新。馬斯克親自在社交平台X上「站台」，將Grok 4. 5 與Anthropic面向複雜任務打造的高端模型Opus進行類比，稱其為「Opus級模型，但速度更快、Token效率更高、成本更低」。

根據SpaceXAI發布的博客文章，Grok 4. 5被定位為面向通用場景的「主力干將」，可承擔代碼編寫與應用開發、辦公與文書處理、研究和寫作等當前AI行業重點追求自動化的各類任務。基準測試數據顯示，其整體能力已躋身第一梯隊，雖略低於當前"天花板級"模型，但仍處於高競爭力區間。

馬斯克親自在社交平台X上「站台」，大賣Grok 4.5 Token效率更高。

Grok 4. 5 的一大核心賣點是「Token效率提升一倍」，即在相同工作負載下產生的Token數量更少，從而顯著降低推理成本。在AI模型調用價格持續成為企業用戶和開發者核心考量的當下，如果這一效率優勢在實際場景中得到驗證，將成為SpaceXAI與頭部模型競爭的重要籌碼。

價格層面，SpaceXAI給出了頗具攻擊性的定價：每百萬輸入Token收費2美元，每百萬輸出Token收費 6美元。作為對比，Anthropic的Opus 4. 7每百萬輸入Token收費約5美元、輸出25美元；OpenAI最貴的Sol版本輸入5美元、輸出30美元。即使與OpenAI入門級Luna模型的1美元輸入、6美元輸出相比，Grok 4. 5在輸出端也僅持平，但綜合能力顯然高出不止一個層級。