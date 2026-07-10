港股反彈背後的數據較量　投資者能否掌握資金流屬關鍵｜彭偉新

港股今年上半年的走勢，的確令不少投資者感到失望。恒指雖曾一度升上28,056點，創近四年半新高，但當市場普遍憧憬指數有機會上試30000點之際，升勢卻未能延續。其後大市反覆回落，直至近日下探22518點後，才出現較具力度的反彈。恒指由28,056點回落至22518點，累計跌幅接近20%，港股一度逼近技術上的「熊市」區域。然而，從技術角度分析，恒指於回調期間剛好回落至自去年4月開始整個升浪總升幅的61.8%黃金比率位置。該水平向來被視為重要支持區域，因此當指數觸及該技術位後，市場承接力明顯增強。



此外，港股於高位回調期間累積了大量淡倉，當指數止跌回穩後，部分沽空投資者選擇趁低位回補，釋放出壓抑已久的買盤動力，令恒指在短短兩周內累計反彈超過1,000點。帶動今輪升勢的，除了重磅金融股外，更重要的是一眾科網龍頭扭轉早前弱勢，包括騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）及聯想（0992）等，均成為推升大市的主要力量。

港股曾一度逼近技術上的「熊市」區域。（Reuters）

恒指成份股多日錄淨流入

事實上，上半年市場資金受AI熱潮吸引，大量流向AI相關半新股，導致部分主流科網股被拋售，股價累積顯著跌幅。資金過度集中於單一主題，最終在AI股份出現回調壓力後開始重新配置，逐步回流至估值已明顯回落的科網龍頭，亦成為7月初港股急速反彈的重要原因之一。

然而，今次反彈究竟只是淡倉回補所帶來的短暫「虛火」，還是具備更持續的動力？關鍵仍在於資金流向。因此，筆者特別分析了6月底至7月初期間的開市及收市資金流表現（見下圖）。根據數據顯示，恒指成份股的開市資金流（下圖綠線）自6月29日至7月8日止，除7月7日因騰訊減持快手（1024）錄得淨流出外，其餘6個交易日均錄得淨流入，合共94.6億港元，平均每日約15.7億港元，明顯優於此前6個交易日錄得的81.8億港元淨流出，顯示市場開市時段的承接力度明顯增強。

收市資金流方面（下圖藍線），自6月29日起的7個交易日合共錄得187億港元淨流入，平均每日約26.7億港元；相比之下，6月29日前的7個交易日僅錄得140.4億港元淨流入，平均每日約20億港元。無論是開市或收市資金流，均反映6月29日後市場整體動力出現明顯改善。

自2026年4月8日至7月5日恒生指數及其成份股的開市及收市資金流變化。

若以整段跌浪由28056點跌至22518點計算，其總跌幅為5,538點；按61.8%反彈幅度推算，理論反彈目標約為3,422點，即恒指有機會上試25940點水平。這意味著指數自低位可反彈約15.2%。以恒指上日收市24030點計算，距離該目標仍有約7.9%的上升空間。以過去半年偏弱的市況而言，若短期內仍能爭取接近7%的潛在升幅，部署得宜亦屬不俗回報。

投資者能否把握這一輪節奏，除了自身的技術分析能力外，更關鍵的是能否即時掌握資金流向、持倉風險以及市場輪動速度。現時港股的波動幅度及資金轉換節奏遠較以往迅速，由AI概念股轉回傳統科網龍頭，只在短時間內完成，若未能有效整合資訊，往往容易錯失部署時機。

方德證券定位鮮明 旗艦店正式開幕

近年市場亦出現一類「新一代互聯網券商」，嘗試將傳統券商的專業服務與科技效率結合，其中方德證券的定位較為鮮明。7月8日方德證券位於上環金龍中心的香港首間實體旗艦店正式開幕，同步首發自主研發的「方德AI股票機」。

7月8日，方德證券位於上環金龍中心的香港首間實體旗艦店正式開幕。（方德證券官網）

方德證券為九方智投控股（9636）旗下持牌互聯網券商，屬近年港股市場活躍的新進參與者之一，持有香港證監會第1、2、4及5類牌照。該公司並非單純以低佣金作為競爭策略，而是以AI技術為核心，強調資訊整合與即時推送能力，同時配合持牌顧問提供一對一專業建議，讓投資者在數據支持下作出更具系統性的決策。例如，其AI持倉診斷參考及智能選股功能，可協助投資者檢視組合風險及板塊集中度；再配合自有投研團隊的研究成果，將過往偏向機構層面的分析資源逐步向個人投資者開放。在資金流主導的市場環境下，若能同時結合技術分析與更具深度的數據支援，自然有助提升整體部署效率。

方德的系統內置了基於宏觀經濟指標（增長、通脹、利率）、市場估值和動量因子的多資產配置模型。它會定期生成對港股、美股以及其他大類資產的戰術配置建議觀察，並清晰闡述其背後的宏觀邏輯，為投資者提供頂層的配置框架。市場環境不斷轉變，投資工具亦需要同步升級。一個既具科技效率、又保留專業服務顧問平台，往往會令投資者如虎添翼。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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