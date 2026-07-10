長和飆逾8%　藍籌股中表現最佳　旗下和記港口與2間家電企業簽MOU

李嘉誠家族旗下的長和（0001）股價今日（10日）罕有地飆升逾8%，股價重上70元之餘，更是目前表現最佳的恒指成份股。



長和最新報70.4元，升8.1%，成交額為6.53億元。

和記港口與兩內地家電企業秩MOU

日前長和旗下和記港口，分別與內地兩間家電龍頭企業美的（0300）及TCL實業，簽署諒解備忘錄。

美的集團與和記港口集團簽署諒解備忘錄。雙方深化合作將首先以和記港口旗下的鹽田國際集裝箱碼頭（鹽田國際）為重要支點展開，合作領域包括：綠色物流與數字化建設，雙方將積極探索可持續的運輸方案，以及透過美的業務系統與鹽田碼頭操作系統的對接，實現信息即時共享與業務流程的無縫銜接，以顯著提升貨物的裝卸與運輸效率。

至於TCL實業與和記港口亦簽署諒解備忘錄，雙方將建立更緊密的戰略合作夥伴關係，計劃在以下三大核心領域展開深度的交流、合作與知識共享，包括共同研究貫穿物流供應鏈的碳減排方案，合力應對全球氣候變化帶來的挑戰。規劃與發展綠色港口基礎設施方面，結合前沿的清潔能源與節能技術，攜手打造新一代綠色港口標準，降低港口營運的整體環境足跡。另外，加速全面數字化轉型，利用大數據、物聯網及人工智能等先進技術，優化港口與物流生態系統的協同效率，以數字化賦能綠色化。

日前確認擬出售美容零售品牌Marionnaud

另一方面，長和日前亦確認有意出售旗下美容零售品牌Marionnaud，又指出潛在買方為BEHN，一家由David Konckier成立的公司，他為法國美容及香水集團Groupe Bogart行政總裁兼主要股東，該集團於巴黎泛歐交易所上市，具豐富美容品牌及零售經驗。

瑞銀發表報告，指長和於2005年首次以5.34億歐元收購Marionnaud。該品牌在歐洲經營逾700間門店，包括法國、奧地利、捷克、匈牙利、意大利、羅馬尼亞和瑞士。據媒體報道，Marionnaud於2024年在法國通過其377間門店的網絡產生約5.36億歐元收入。根據長和2025年年報，Marionnaud因競爭加劇而業績表現欠佳。根據公司年報，該行認為Marionnaud在EBITDA層面並未盈利。因此，該行認為出售可能對股價帶來輕微正面影響。該行予長和「買入」評級，目標價84.6元。