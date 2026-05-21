長和系頻頻出售資產惹關注　李澤鉅親回應︰一句講晒「現金為王」

長和﹙0001﹚及同系公司近年頻頻出售歐洲資產，回籠逾1,600億元資金，操作引起市場關注。就集團之業務策略和部署，長和主席李澤鉅在股東會上親自回應稱，「 我們最近落實的幾項比較大交易，其實都係因為『價錢啱 』。」

李澤鉅明言，集團必須保持審慎「現金為王」。

「一句講晒：現金為王」

他稱，隨著全球大環境變得越來越複雜和難以預測，集團一直保持集團財務穩健、流動性充裕，淨負債比率應該已維持在相當低的 13.9%，隨住近期部份交易完成，實際水平一直進一步下降。「這種審慎的策略，令我們有強大優勢去應付各項挑戰，另一個角度來看，一有機會就可以即刻出手。在現今的環境下，機會要等，決策要準。風浪愈大，愈要企得穩。一句講哂：現金為王。」

李澤鉅又稱，集團決定每一項投資，最重要的考慮因素是項目的質素、穩健性及回報，最緊要是「計啱數」。

他補充，我們一向以來不是揀投資地點，而是揀項目，只要有吸引回報的優質資產，無論在香港、内地、或海外地區，我們都會考慮。

Vodafone：A woman walks past a Vodafone store in Ronda, Spain, October 3, 2022.（Reuters）

重申暫不擬出售全球電訊業務

另外，除了已公佈的VodafoneThree交易，長和聯席董事總經理兼集團財務董事陸法蘭指，董事會目前沒有就集團全球電訊業務作出任何交易的決定。「 集團之前亦講過，集團不時收到各類建議，我們會積極探索和評估各種可行的機會，務求提升股東的長期價值。 」

陸法蘭補充，同事正全力推進完成 VodafoneThree 交易。這項交易一旦完成，將為集團帶來龐大的現金收益，更切實地將集團的投資價值變現。

資料顯示，從去年7月開始，長和系旗下公司接連沽出三個位於英國的重點項目，包括去年7月，由長江基建（1038）牽頭的財團，以110億元出售英國火車租賃業務；今年2月：長建財團再以1,107億元出售英國電網資產業務，相關交易已在上月的股東會通過，預料於今年6月底前完成；5月初，長和宣布以455億元出售英國電訊業務 Vodafone Three 的 49% 股權。單計以上三項交易，合計套現金額高達1,672億元。