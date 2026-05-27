長和賣碼頭風波未解之際　王毅晤巴拿馬外長　促維護中企正當權益

香港長和（0001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）位於巴拿馬運河兩端港口特許經營權，在今年1月被巴拿馬最高法院裁定違憲兼且取消，兩個港口隨後遭到巴拿馬政府接管，引起中方與長和不滿。中國外長王毅5月26日在紐約期間會見巴拿馬外長馬丁內斯-阿查（Javier Martínez-Acha），期間談到希望巴方切實維護中方企業的正當權益。



新華社報道，王毅26日在紐約主持聯合國安理會高級別會議期間，會見巴拿馬外長馬丁內斯-阿查。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

王毅表示中巴交往歷史悠久，19世紀大量中國勞工赴巴修建鐵路、開鑿運河，為巴拿馬經濟社會發展作出奉獻。他稱中方讚賞巴方領導人多次重申恪守一中原則，不給台灣以活動空間。

他指中國企業在巴拿馬深耕多年，為巴拿馬促進經濟、改善民生作出重要貢獻，希望巴方切實維護中方企業的正當權益。他指中方一向認為中巴關係不針對第三方，也不應受第三方幹擾，中方願同巴方一道，秉持建交初心，深化務實合作，排除外部干擾，推動兩國關係健康穩定發展。

中國外長王毅2026年2月14日在慕尼黑安全會議上演講（Reuters）

報道指，馬丁內斯-阿查表示中國是維護多邊主義的重要力量，巴拿馬也致力於有效的多邊主義，巴方高度重視對華關係，深知台灣問題的重要性和敏感性，將毫不動搖奉行一個中國政策，不允許台灣在巴設立機構。

他指巴拿馬人民銘記中國人民早年為巴拿馬鐵路和運河工程所作貢獻，巴方願同中方面向未來，在相互尊重基礎上通過建設性對話化解分歧，建立牢固信任，翻開巴中關係新的一頁。

長和去年宣布擬向美國貝萊德（BlackRock）牽頭的BlackRock-TiL財團出售中國以外港口資產，涉及全球23國的43個港口，但事件爆出政治風波，關注點落在巴拿馬港口的控制權問題。至今年初，長和在巴拿馬的兩個港口遭當地政府接管。