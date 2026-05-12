長和獲瑞銀上調目標價至84.6元　升幅逾26%　維持買入評級

長和（0001）日前宣布，旗下電訊子公司CKHGT早前以43億英鎊（約457.7億港元）出售英國合資企業VodafoneThree的49%股權。惠譽評級報告指出，交易不會影響長和及CKHGT的「A/穩定」評級。



惠譽指出，主要原因是交易所得預計短期內保留於CKHGT內部，用於降低集團原本已不高的淨槓桿，財務風險改善足以抵銷業務多元化輕微削弱。

惠譽表示，交易後CKHGT退出英國市場，意大利成為最大EBITDA貢獻地區（佔比約40%），但該公司仍於六個國家擁有20%至30%市佔率，多元化程度尚可接受。

長和旗下電訊子公司CKHGT早前以43億英鎊（約457.7億港元）出售英國合資企業VodafoneThree的49%股權。(Getty)

至於長和的電訊業務仍佔公司的EBITDA約30%，支持子公司的誘因強烈，故評級維持不變。

瑞銀升長和目標價至84.6元

另一方面，瑞銀發表報告指，長和的風險回報仍具吸引力，目標價由67元上調至84.6元，資產淨值（NAV）折讓45%的假設維持不變，維持「買入」評級。

該行認為，市場可能低估了長和因油價高企而來自Cenovus Energy的盈利上升空間，以及近期資產出售所帶來收益。

瑞銀指出，Cenovus首季盈利按年增83%，而4月份油價仍處高位，加上英國電網（UKPN）及VodafoneThree交易預計將分別為長和帶來145億港元及47億港元的出售收益，預期將於2026年下半年入帳。該行分別上調長和2026至28年各年基本盈利預測95%、7%及2%，並將2026及2027年每股派息預測上調32%及6%。

長和最新報73.4元，升1%。