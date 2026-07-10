中東戰美中期選成禁忌！高盛禁賭金融政治事件　違者或遭解僱

外電報道，華爾街有部分投行收緊內部交易政策，明確禁止員工參與與特定公司、選舉結果及金融市場相關的事件合約交易，但仍容許進行體育及娛樂類合約買賣。當中高盛已明確禁止員工買賣涉及衝突停火日期、併購監管審批結果及比特幣價格等預測市場的合約，員工若屢次違規可能面臨解僱或關停帳戶，同時須上繳違規交易所得收益。



屢次違反員工可能遭解僱或關閉戶口

彭博引述一份文件指，高盛已禁止員工參與體育和娛樂以外的預測市場(prediction markets)交易，包括涉及高盛或特定公司相關事件、選舉結果，以及任何與金融市場表現掛鈎的合約。屢次違反的員工可能遭解僱或關閉員工戶口。如有不當交易，該行可以要求員工放棄超過200美元利潤或捐款給慈善機構。高盛發言人拒絕置評。

2026年6月18日，美國與伊朗簽署諒解備忘錄後，圖為身處霍爾木茲海峽靠近阿巴斯港的船隻。（Reuters）

報道指出，高盛禁止員工在預測市場中，押注高盛會否在特定季度宣布重組、是否會收購某家公司等交易，以及可能涉及公司及其客戶之間存在利益衝突的合約。其他明確禁止的事件合約，包括衝突停火日期、比特幣價格，以及合併交易的監管審批流程。不過，該行容許員工參與體育相關的合約，例如某隊能否贏得冠軍。

仍容許員工參與體育相關的合約交易

近年Kalshi和Polymarket等預測市場交易所迅速崛起，平台透過事件合約(event contracts)讓交易者押注事件結果。體育賽事一直是最熱門的交易主題，但平台同時讓交易者就政治、經濟、企業盈利等事件結果進行交易，經常掌握非公開資訊的金融業人員容易產生內幕交易風險。

美國紐約華爾街。（路透社）

報道指出，銀行不希望疏遠預測市場公司，因為這類公司未來可能發展成更成熟的交易所，且平台將來可能在融資和上市方面，成為銀行利潤豐厚的客戶。高盛的做法比摩根大通更加謹慎，後者較早前通知員工，在參與金融相關交易前要慎重考慮。部分沖基金則採取更嚴格的限制，其中Point72和Balyasny全面禁止員工透過個人賬戶參與預測市場交易。