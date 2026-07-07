AI泡沫論｜韓股現熊蹤高位瀉2成　高盛警告︰買入一切AI時代告終

過去數年，美國﹑日本﹑韓國及台灣股市，均受惠人工智能（AI）熱潮而快速攀升之餘，並且屢創新高。不過高盛最新發布的簡報，卻警告「買入一切AI的時代」已結束。



韓國股市今日（7日）表現極為疲弱，失守7500點，最新報7472點，跌7.2%，與高位9385點相比，累計跌幅達20.38%。其中第二季績多賺逾18倍的三星電子，更大跌8.65%，股價跌穿30萬韓圜。

科技股連續3周出現淨沽出

高盛最新數據顯示，科技板塊已連續四周出現淨賣出，旗下交易員明確示警：市場已告別「買入一切AI」的邏輯，分化時代正式來臨。

根據高盛最新每周簡報，截至7月2日當周，對沖基金已連續第三周淨沽出美國股票，主要來自縮減個股好倉。雖有宏觀產品多頭買盤部分避險，仍未能扭轉整體趨勢。

從基金績效來看，高盛股票基本面看淡的策略在6月26日至7月2日期間下滑1.53%，同期MSCI全球總回報指數卻上漲1.67%，兩者差距顯著。

其中阿爾法貢獻為-1.42%，好倉及淡倉兩端均出現虧損。系統性看淡策略表現更為遜色，同期下跌2.09%，主要由淡倉虧損所拖累。

就在前一周，高盛大宗經紀商亦曾報告，對沖基金在羅素指數再平衡前以創紀錄規模拋售科技股，導致「科技七巨頭」的總曝險與淨曝險均跌至年內最低水位。

高盛高貝塔動量組合過去兩周挫近2成

此波賣壓衝擊最劇烈的，是高盛高貝塔動量組合（GSPRHIMO）。該組合主要由晶片與記憶體類股構成，過去兩周累計跌幅達19%，其中包含上週末的歷史性兩日重挫。

對於本輪拋售的性質，高盛交易員Benny Quek在報告中分析，這「更像是季末再平衡、夏季季節性因素、擁擠部位以及交易風格輪動等多重因素疊加的結果，而非市場機制的根本性改變」。分析指出，此一判斷意味著，今次科技股調整性質偏向結構性的部位出清，並非對AI投資主軸的否定。

韓股已將所有淨買入抹去

區域資金流向方面，6月份日本市場承受了有紀錄以來最大規模的淨賣出，南韓市場的賣出規模則抹去了年初至今的全部淨買入。

韓股在年內的淨買入已全數抹去。（Getty Images）

值得注意的是，亞洲6月的淨賣出規模幾乎完全逆轉了5月創紀錄的淨買入潮，資金進出之迅速，凸顯市場對AI相關部位的高度敏感性。

相對亮眼的是，亞洲基本面看淡基金6月實現約7%的月度回報，大幅跑贏同期下跌約1%的大盤，驅動因素包括短期動能、擁擠多頭與科技傾斜布局。

Benny Quek在報告中明確指出，市場已步入新階段，「『買入一切 AI』的行情已經終結，分化將重新回歸。市場將獎勵質量與執行力，而非貝塔曝險。」

對於AI投資主題的後續走向，高盛的核心結論是：目前尚未出現1990 代科技泡沫破裂前的失衡訊號，強勁的獲利順風仍可延續投資熱潮；但若市場持續將近期趨勢過度外推至遠期，估值壓力將逐步累積。

在投資者調查方面，受訪者對風險資產整體略偏樂觀，已開發市場股票為最受青睞的資產類別，信用債則最不受市場歡迎。

高盛料年底標指處8000點

標普500指數年底目標位，受訪者主流預期集中於7500至8000點區間，高盛自身預測為8000點。至於聯邦基金利率預期則落在3.5厘至3.75厘。

分析總結稱，在AI交易最大風險，以及哪個板塊最受惠於AI擴散效應等問題上，客戶看法出現明顯分歧。