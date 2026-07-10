史上第三大IPO！SK海力士赴美上市首秀　早段高開15%

赴美上市的韓國「股王」SK海力士周五掛牌，美股開市早段報171.5美元，較IPO定價149美元高逾15%。

該公司以每份149美元發行1.779億份美國存託股份﹙ADS﹚，發行募資265億美元。根據彭博匯編的數據，此次265億美元的融資規模超過阿里巴巴在美國上市時募資規模，成為歷史第三大IPO，僅次space x及沙特阿美。

此次美國上市為全球高帶寬存儲器龍頭SK海力士打開了強有力的融資渠道，吸引希望佈局人工智能基礎設施投資熱潮的投資者。文件顯示，Baillie Gifford、Coatue Management和Situational AwarenessPartners表達了最高約70億美元ADR的認購意向。

黃國英

黃國英明言仍值得買 今輪晶片周期料起碼5年

資深基金經理、黃國英資產管理董事黃國英表示，若以長線投資角度而言，股價已累升許多的SK海力士仍值得考慮，「如果純粹從公司發展的基本面來看，是值得買的！」不過他亦提醒，由於韓股向來波動較大，投資者須做好心理準備要承受較高的市場波幅。

以往半導體板塊向來被視為具備強烈的週期性，SK海力士的估值因而受壓，但黃國英認為，爭辯SK海力士是否週期股的「意義不大」，他笑稱「SK海力士（股價 ） 50 萬韓圜變做 200 萬韓圜期間，一些人都還在說他是週期股！」

再者，黃國英認為，這一輪的「超級週期」有機會能維持五年以上，預料有較大機會擺脫市場對SK海力士是傳統週期股的固有印象。