投行觀點｜日圓屢扶不起　美銀拆局指受累市場人士憂政府財政前景

【日圓/日元】雖然日本官方已多次採取「出口術」，希望穩定日圓匯價，但是市場人士仍然看淡日圓匯價前景。據美國銀行全球研究部門最新發布的外匯及利率情緒調查，投資者對日圓的看淡情緒已惡化至四年來最極端水平，市場對日本貨幣政策及財政前景的憂慮，持續蓋過官方干預匯市的風險。



日圓兌美元仍處於近40年低位

上述調查結果公布之際，日圓剛經歷了波動劇烈的一周。日本官員於上周五（10日）發表支持養老基金加大國內投資的言論後，日圓曾短暫走強，但美元兌日圓當周整體仍錄得小幅漲幅，並維持在1986年以來罕見的高位附近，令市場交易員持續警惕東京當局可能出手干預。

日圓兌1美元最新報162.08；每百日圓兌港元最新報4.83745。

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

美國銀行7月份調查顯示，日圓看淡情緒已升至2022年以來最極端水平，受訪者壓倒性地將日本央行及財政政策風險列為預期日圓進一步走弱的主因。儘管整體信念強度相對偏低，但政策憂慮在所有回應中佔據主導地位，遠超利率差收窄或估值等因素。

美國銀行指出，投資者持倉近期才轉為小幅做淡，顯示許多市場參與者因顧慮日本當局干預的可能性而保持謹慎。然而，投機性持倉所呈現的態勢則更為激進。

根據美國銀行引用的美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，對沖基金目前持有的日圓淨淡倉位為2007年以來最大規模，凸顯出市場在官員多番警告之下，仍持續大力押注日圓走弱。調查亦指出，干預風險很可能已阻止倉位變得更加偏淡。

日本財相片山皋月2026年1月5日在東京出席新年活動（Reuters）

報告同時提及日本財務大臣片山皋月的言論，她指出貨幣政策應由日本央行負責，並且建議日本政府養老投資基金（GPIF）可能增加國內債券配置。美國銀行表示，上述舉措顯示決策者對日圓及日本政府債券市場所積累的壓力愈發敏感。

看淡情緒持續升溫，背後是投資者對日本央行能否積極收緊政策、縮窄與美國之間巨大利差的質疑。美國銀行更廣泛的調查顯示，受訪者目前認為日本央行是主要央行中最有可能超出市場預期加息的機構，但許多人仍認為其政策正常化步伐將遠遠落後於實質支撐日圓所需的速度。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

日本央行將於月底議息

日本央行下次政策會議定於7月30日至31日舉行，市場普遍預期決策者將維持基準利率於1%不變，同時更新季度經濟及通脹預測。

與此同時，超長期美國10年期國債期貨走高，加上市場預期聯儲局可能維持高利率，持續為美元提供支撐，進一步加大日圓壓力，即便干預風險仍牢牢佔據交易員的視野。

不過三菱日聯證券策略師卻另有看法。在該行一份研究報告中，策略師認為片山皋月上周五的講話，短期內可能為日圓及日本國債市場情緒提供支撐。他們表示：「這些言論構成了針對日元走弱以及超長期日本國債波動的口頭干預。」

他們估計，GPIF對國內債券配置比例每提高1個百分點，將「機械性」帶來約6,600億日圓的7年至11年期日本國債買盤，以及約8,000億日圓的11年以上期限日本國債買盤。上述估算基於GPIF截至2026年3月底按證券層面統計的市值權重。策略師補充稱﹕「這種機械性的資金流風險不容忽視。」