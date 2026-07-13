港ETF「慘案」！　SK海力士挫8%　累7709再暴瀉較高位蒸位逾六成

備受市場矚目的全球HBM存儲龍頭SK海力士上周五﹙10日﹚在美首日上市一度大漲超18%，報176.34美元，總市值升至1.28萬億美元，超越美光科技，位居美股市場第11位。該股收市報168.01美元，較定價149美元高12.8%，盤後則升至172.09美元。

SK海力士「正印」反高潮 早段不升反跌

以ADR 172.09美元計，折合相當於每股近258萬韓元，惟今日﹙13日﹚亞太股市開市，在韓上市的SK海力士「正印」表現卻不如人意，瀉逾8%低見200萬韓元，股價創下6月11日以來新低，且較6月25日的紀錄高位回調33%。

對應在港上市的南方兩倍海力士ETF﹙7709﹚盤中瀉22%，低見69.62港元，較高位暴瀉約64%。該ETF現市值538億港元，惟6月中一度突破1,300億港元超越盈富基金。

三星、SK海力士槓桿產品 佔韓成交逾八成

資料顯示，不但本港，單一個股槓桿ETF在韓國向來也搶手。5月27日，首批16檔鎖定三星與SK海力士、提供兩倍槓桿與反向曝險的產品在韓國掛牌，立刻引爆一波追買潮。截至7月9日，三星、SK海力士本身加上這批槓桿產品，合計佔韓國股市成交額已達約83.1%，相較掛牌前一天（5月26日）僅約30%，一個半月暴增超過一倍。

2002年，韓國首爾南部利川市海力士半導體工廠正門走出。（Getty Images）

SK海力士美股上市集資265億美元

SK海力士此次IPO定價149美元，募資規模高達265億美元，一舉超越2014年阿里巴巴218億美元發行規模，刷新了外國企業赴美IPO紀錄，僅落後SpaceX上月750億美元融資，位列全美歷史上第二大股票發行。不過，本次發售股份僅佔SK海力士總市值不到3%，流通盤相對有限。

值得一提的是，此前美股市場上的唯一純正存儲標的只有美光科技。而作為手握全球56.4% HBM市場份額、深度綁定英偉達供應鏈的核心標的，SK海力士的赴美上市填補了美股AI存儲龍頭空白。