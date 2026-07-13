SK海力士再閃崩　券商報告是元凶？　港ETF 7709市值半日蒸發26%

韓國股市今日（13日）再次急挫，KOSPI指數跌至6900點邊緣，跌幅逾7%。觸發今日大市下挫的元凶，仍是SK海力士及三星電子，兩者跌幅均逾1成。



隨著SK海力士股價下瀉，亦累及在香港掛牌的XL南方海力士（7709）表現，半日挫26.6%，報65.66元，整體規模縮至502億元。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

上周五ADR高收13%

SK海力士的ADR於上周五（10日）登陸美股，並且錄得約13%升幅。可是今日韓股卻出現反高潮，下跌逾一成。既因為當地政府擬針對個股槓桿ETF產品的波幅採取措施，另一方面則是有券商發表報告，予公司第二季的盈利預測，較市場預期低8%。

韓國投資證券（KIS）發佈報告稱，預計SK海力士第二季度營收為80.9萬億韓圜，營業利潤為60.4萬億韓圜，分別按年增長264%和556%。不過該機構預計營業利潤將較65萬億韓圜的市場預期低8%。

KIS對SK海力士盈利預測不及市場預期

分析師Chae Min-suk表示：「由於高頻寬記憶體（HBM）在銷售額中的佔比高於競爭對手，其平均售價漲幅低於市場平均水準。從第三季度開始，隨著HBM4進入全面量產和銷售階段，平均售價漲幅將與市場平均水準趨於一致。」

韓國股市今日再次下挫，KOSPI指數處6900點附近。（Getty Images）

KIS估計，第二季度DRAM和NAND平均售價分別較上一季度上漲約30%和50%。該機構還將今年和2027年的營業利潤預期分別較此前下調9%和11%。Chae Min-suk表示：「這並非源於對業績的擔憂，而是根據已簽署的長期協定，對價格假設作出更加現實的調整。隨著存儲晶片行業轉向3至5年的長期協定合同結構，企業價值將取決於較高盈利能力能夠持續多久，而非季度平均售價的增長率。」