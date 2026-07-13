SK海力士與三星同失寵　策略師明言晶片股波幅大　樂於先沽貨獲利

在今年6月時，晶片股可謂氣勢如虹，其中韓國的SK海力士股價一度接近300萬韓圜，創下歷來新高。隨着一輪規模達1.8萬億美元、推動亞洲芯片製造商躋身全球最大公司之列的漲勢開始逆轉，投資者正削減對亞洲芯片股的押注，市場擔憂這些公司在新興市場指數中的權重過高。



SK海力士佔MSCI新興市場權重高於整個南非

富達國際和貝萊德等基金公司均對SK海力士和三星電子等股票牛市行情的可持續性感到擔憂。過去六個月，相關公司總市值增長近一倍，目前在MSCI新興市場指數中的合計權重約爲29%，超過多數單一國家的權重。

韓國海力士 SK Hynix 半導體 Employee walks past the logo of SK Hynix at its headquarters in Seongnam, South Korea, April 25, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo/File Photo

富達國際多資產投資組合經理Caroline Shaw表示，指數集中度，加上韓國芯片股槓桿押注大量增加、放大股價波動，都是「值得警惕的標誌」。在MSCI新興市場指數中，包括SK海力士及三星電子等公司的權重，目前幾乎是印度所有股票總權重的三倍。單是SK海力士一家公司的權重，就超過巴西和南非的總和。

貝萊德投資研究所全球首席投資策略師Wei Li表示，由於一些大型芯片和存儲股波動劇烈，該機構「樂於在當前階段獲利了結」，並降低新興市場股票相對於基準的超配幅度。

XL二南方海力士瀉逾32%

SK海力士及三星電子股價今日（13日）均大幅向下，前者最新報185.6萬韓圜，瀉14.9%，三星電子跌10.18%，後25.6萬韓圜。至於在港掛牌的XL二南方海力士，最新報60.04元，跌32.8%；XL二南三星（7747）跌21%，報88.06元。

印度國旗：The Indian flag flies in front of the new logo of the Securities and Exchange Board of India (SEBI) at its headquarters in Mumbai, India, April 19, 2023. (REUTERS)

外資重返印度股市

另一方面，外國投資者重返印度股市。外國投資者於上周向印度股市投入了超過10億美元的資金。

高盛集團預計，由於印度貨幣穩定且盈利前景改善，未來還會有更多資金流入印度股市。資料顯示，截至7月9日的四天內，全球基金淨購買了13億美元的印度股票。這一規模至少為去年6月以來最大的單周購買量。至上周五（10日），全球基金又額外購買了價值2.72億美元的印度股票。不過，儘管外國投資者已連續四周淨買入印度股票，但今年他們仍淨賣出了價值約270億美元的印度股票。