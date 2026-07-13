SK海力士與三星同失寵 策略師明言晶片股波幅大 樂於先沽貨獲利
在今年6月時，晶片股可謂氣勢如虹，其中韓國的SK海力士股價一度接近300萬韓圜，創下歷來新高。隨着一輪規模達1.8萬億美元、推動亞洲芯片製造商躋身全球最大公司之列的漲勢開始逆轉，投資者正削減對亞洲芯片股的押注，市場擔憂這些公司在新興市場指數中的權重過高。
SK海力士佔MSCI新興市場權重高於整個南非
富達國際和貝萊德等基金公司均對SK海力士和三星電子等股票牛市行情的可持續性感到擔憂。過去六個月，相關公司總市值增長近一倍，目前在MSCI新興市場指數中的合計權重約爲29%，超過多數單一國家的權重。
富達國際多資產投資組合經理Caroline Shaw表示，指數集中度，加上韓國芯片股槓桿押注大量增加、放大股價波動，都是「值得警惕的標誌」。在MSCI新興市場指數中，包括SK海力士及三星電子等公司的權重，目前幾乎是印度所有股票總權重的三倍。單是SK海力士一家公司的權重，就超過巴西和南非的總和。
貝萊德投資研究所全球首席投資策略師Wei Li表示，由於一些大型芯片和存儲股波動劇烈，該機構「樂於在當前階段獲利了結」，並降低新興市場股票相對於基準的超配幅度。
XL二南方海力士瀉逾32%
SK海力士及三星電子股價今日（13日）均大幅向下，前者最新報185.6萬韓圜，瀉14.9%，三星電子跌10.18%，後25.6萬韓圜。至於在港掛牌的XL二南方海力士，最新報60.04元，跌32.8%；XL二南三星（7747）跌21%，報88.06元。
外資重返印度股市
另一方面，外國投資者重返印度股市。外國投資者於上周向印度股市投入了超過10億美元的資金。
高盛集團預計，由於印度貨幣穩定且盈利前景改善，未來還會有更多資金流入印度股市。資料顯示，截至7月9日的四天內，全球基金淨購買了13億美元的印度股票。這一規模至少為去年6月以來最大的單周購買量。至上周五（10日），全球基金又額外購買了價值2.72億美元的印度股票。不過，儘管外國投資者已連續四周淨買入印度股票，但今年他們仍淨賣出了價值約270億美元的印度股票。