再駁斥AI屬泡沫說法　軟銀孫正義揚言問題愚蠢　提問者不了解AI

押注於人工智能（AI）項目的軟銀集團創辦人孫正義，再次就外界視有關概念為泡沫作出反駁，指出﹕「質疑AI是否存在泡沫是一個極其愚蠢的問題。」他又認為提出這種問題的人並不了解AI，也沒有真正深入使用過AI。



另一方面，孫正義在東京舉行的年度「軟銀世界」大會上表示：「核聚變將成為地球上一種全新、更廉價、更清潔、更安全能源的主要來源。我認為，再過15年，核聚變將取代天然氣。」

2025年2月3日，日本東京，圖為OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）與孫正義在聯合會議上握手。（Getty）

料核聚變技術可滿足數據中心能力需求

他進一步表示，在不太遙遠的未來，核聚變技術將成為滿足AI數據中心不斷膨脹的電力需求最現實的解決方案。現階段天然氣仍將滿足資料中心的大部分電力需求，但他預測，核聚變將在未來發揮重要作用，並預計到2040年，全球資料中心裝機容量將達到3太瓦（TW）。

今次是孫正義於不足一個月內，第二度駁斥外界對於AI發展的質疑。在6月24日的股東大會上，現年68歲的孫正義表示將以經營者身份「再努力10到15年」。這一表態意味着他修正了此前「60多歲交棒」的計劃。

2025年2月3日，軟銀行政總裁孫正義與OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的活動。（Reuters）

他還表示，他現在極度渴望幫助加速AI的普及，並稱人工智能正處於泡沫之中﹙的說法﹚是對人工智能的一種侮辱。

正生產AI機械人

另外，孫正義稱，將軟銀打造成為全球卓越的AI驅動型機器人公司。「我們的機械人物理AI工廠已開始生產機械人。公司已開始利用機器人裝配線大規模生產AI機械人。」