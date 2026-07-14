日本城改名JHC真好城｜新名好腳頭！　帶挈母企市值增至近5億

【日本城／真好城／JHC／日本城改名】創立35年、國際家居零售（1373）旗下的家庭用品連鎖店「JHC日本城」，即將名為「真好城」，引起網民熱議。投資者對公司舉動相當受落，股價於午後明顯抽升，最新報0.68元，升6.3%，增值2,900萬元至4.85億元，成交額約41萬元。



國際家居零售今日（14日）宣布將全面品牌升級，由傳統連鎖零售專門店重新定位為服務港澳不同社區的「一站式生活平台」。

由明日7月15日起，品牌新名字為「JHC真好城」、簡稱JHC，為顧客提供「最真．最好」的產品與服務。「JHC真好城」位於銅鑼灣高士威道8號的首間全新升級旗艦店將於明日隆重開幕，以此為起點，更多分店將陸續以全新品牌形象登場。

公司主席兼集團行政總裁魏麗霞表示，面對當前零售市場的結構性轉變與外部挑戰JHC必須革新，而35年過去，JHC全球供應鏈大為成熟，單一產地標籤不再反映公司當下經營模式，故進行品牌升級的同時亦為公司挑選新名稱，同時維持JHC這個深人民心的簡稱，期待以最真最好的產品和服務，繼續與香港人同行。

知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊了一個名為「真好城」的商標。

知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊了一個名為「真好城」的商標，其地址與國際家居零售相同。

Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊一個名為「JHC真好城」商標一事惹起關注，知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，新商標擁有人的地址與「JHC日本城」母企、國際家居零售在黃竹坑業興街的地址相同。

母企國際家居零售︰改名JHC真好城提供最真最好服務

國際家居零售今日公布，日本城全面升級，由傳統連鎖零售專門店重新定位為服務港澳不同社區的一站式生活平台，透過線上及線下的零售網絡，與不同品牌聯營合作，全面提升顧客購物體驗，而日本城由今年7月15日起，改名為「JHC真好城」，簡稱「JHC」，即為顧客提供「最真．最好」的產品與服務。

國際家居零售又指，首間全新升級旗艦店將於明日（15日）開幕，位於銅鑼灣高士威道8號，其後將有更多分店，陸續以全新品牌形象登場。

國際家居零售有限公司主席兼集團行政總裁魏麗霞。（資料圖片）

「JHC日本城」提到品牌大升級有亮點：新形象、新體驗、新服務

根據「JHC日本城」已向傳媒發通知，周三（15日）將會有一個品牌大升級的活動邀請，提到「JHC日本城」將重新定位做一站式生活平台，亮點是「新形象、新體驗、新服務 」，並會介紹其位於銅鑼灣的首間升級旗艦店。

門店設體驗區供試用試食 通過認證產品標示「真好品質」

國際家居零售表示，是次升級轉型將全面透過線上、線下融合的零售網絡，提升顧客購物體驗，並透過四大方針全面推動業務革新。第一個方針為強化產品組合，實踐「真好品質」，團隊繼續在環球採購以壓縮成本，提高性價比，同時為自家品牌產品進行品質認證，通過測試的貨品將明確標示為「真好品質」。

第二個方針是提升顧客體驗，落實「真好服務」，集團彖重新定義前線員工為「真好店員」，透過專業培訓，提升們成為顧客的生活大使，並將逐步革新門店空間，在指定分店增設體驗區，提供產品試用及試食。

日本城去年中傳結業，灣仔其中一間分店早前推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（資料圖片／歐陽德浩攝 )

逾260間分店供HKTVmall顧客提取網購貨品

第三個方針是擴大戰略合作，建立「真好生活平台」，集團將善用全港逾260間分店的龐大社區網絡，與不同品牌強強聯手，成為街坊日常所需的生活平台，包括與HKTVmall及友和YOHO深度合作，成為為各大生活平台的取貨點，以HKTVmall為例，顧客可在就近的分店提取網購貨品，涵蓋冷藏貨品。

另外集團自今年5月起，已獲得京東自家品牌「京造」以及「OCHAMA」的銷售權，涵蓋小家電、生活家品、傢俬收納及旅遊等四大類別，涉及線上超過1,000種產品，顧客可在JHC網購平台直接下單及在門店提貨。

第四個方針則是拓展銀髮經濟，履行ESG責任，集團與「老有聯盟」合作開設專屬銷售平台，並邀請55歲或以上前線僱員在貨場進行「Roadshow」，項目85%收益將直接回饋社企。