日本城7.15改名JHC真好城　母企：單一產地標籤不再反映經營模式

【日本城／真好城／JHC／日本城改名】創立35年、國際家居零售（1373.HK）旗下的家庭用品連鎖店「JHC日本城」因新商標惹起「改名」熱話。國際家居零售今日（14日）宣布將全面品牌升級，由傳統連鎖零售專門店重新定位為服務港澳不同社區的「一站式生活平台」。



由明日7月15日起，品牌新名字為「JHC真好城」、簡稱JHC，為顧客提供「最真．最好」的產品與服務。「JHC真好城」位於銅鑼灣高士威道8號的首間全新升級旗艦店將於明日隆重開幕，以此為起點，更多分店將陸續以全新品牌形象登場。



國際家居零售有限公司主席兼集團行政總裁魏麗霞表示，面對當前零售市場的結構性轉變與外部挑戰，JHC必須革新，而35年過去，JHC的全球供應鏈大為成熟，單一產地標籤不再反映公司當下的經營模式，故進行品牌升級的同時，亦為公司挑選了新的名稱，同時維持JHC這個深人民心的簡稱，期待以最真最好的產品和服務，繼續與香港人同行。



知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊了一個名為「真好城」的商標。

知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊了一個名為「真好城」的商標，其地址與國際家居零售相同。

Japan Home Centre (H. K.) Limited上月22日註冊一個名為「JHC真好城」商標一事惹起關注，知識產權署商標檢索的網上檢索系統顯示，新商標擁有人的地址與「JHC日本城」母企、國際家居零售在黃竹坑業興街的地址相同。

母企國際家居零售︰改名JHC真好城提供最真最好的服務

國際家居零售今日公布，日本城全面升級，由傳統連鎖零售專門店重新定位為服務港澳不同社區的一站式生活平台，透過線上及線下的零售網絡，與不同品牌聯營合作，全面提升顧客購物體驗，而日本城由今年7月15日起，改名為「JHC真好城」，簡稱「JHC」，即為顧客提供「最真．最好」的產品與服務。

日本城灣仔其中一間分店早前推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（資料圖片/歐陽德浩攝 )

日本城灣仔其中一間分店早前推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（資料圖片/歐陽德浩攝 )

日本城九龍灣德福廣場分店早前推出8元一件貨品，買滿88元送20元的家品現金優惠券。（資料圖片/林子慰攝 )