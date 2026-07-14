日本城改名真好城｜創辦人是誰？就是馬王「浪漫勇士」馬主劉栢輝

扎根香港35年的連鎖生活用品店「日本城」今日（14日）宣布周三起（15日）改名「JHC真好城」，引起熱烈討論。



日本城搣走日本兩字反映其全球供應鏈已成熟，單一產地標籤不再反映當下經營模式，而日本城（國際家居零售）創辦人之一的劉栢輝，去年接受《香港01》專訪曾剖析其與日本之緣。



打拼數十年的劉栢輝2017年退下火線，他在訪問中稱前半生為公司竭盡全力，稱往日本次數已過百次，「做咗三十幾年日本生意，我好鍾意日本，如果有一日我要移民，就只有兩個選擇，日本和新加坡，不過新加坡而家冇馬場，得返日本。」



為何說起馬來？原來劉栢輝就是今屆香港雙馬王之一的「浪漫勇士」馬主，在訪問中劉栢輝透露至今仍保持單身的他將「日本」、「浪漫」兩詞貫徹人生。



劉栢輝名下浪漫勇士當選今屆香港馬王，同時獲封本年度馬季最佳長途馬。（香港賽馬會）

劉栢輝是日本城母企國際家居零售創辦人之一、「浪漫勇士」馬主，將「日本」、「浪漫」兩詞貫徹人生。（資料圖片/歐嘉樂攝）

3,000平方呎大宅 映入眼簾的是日式趟門

2025年1月《香港01》刊出的劉栢輝專訪，記者當日去到劉栢輝位於深水灣實用面積約3,000平方呎的單層大宅，映入眼簾的是日式趟門，按了門鈴，身穿藍色西裝外套的劉栢輝親自來開門，一點架子都沒有，並把記者引進屋裏，左手邊是由茶室改成的酒吧及日式餐廳，觸目皆是「浪漫勇士」奪冠的照片及銅製獎狀，仿佛來到「浪漫勇士」的Fans Club（粉絲俱樂部）。

再走到大宅的另一邊，是劉栢輝的私人居所，最先來到的是有魚池的日式庭院，並擺放著各式各樣的健身器材，雖然已步入花甲之年，劉栢輝仍有著年輕人的心態。再走進則是他的辦公室及更衣室，繽紛色彩的西裝彰顯劉栢輝浪漫本性，他笑稱，每次拉頭馬都要穿不同顏色的西裝。

紅顏知己、美酒、賽馬，是劉栢輝目前最愛。（資料圖片/歐家樂攝）

前半生劉栢輝為公司竭盡全力，稱往日本次數已過百次。（資料圖片/鄧詠中攝）

前半生劉栢輝為公司竭盡全力 稱往日本次數已過百次

前半生劉栢輝為公司竭盡全力，稱往日本次數已過百次，「做咗三十幾年日本生意，我好鐘意日本，如果有一日我要移民，就只有兩個選擇，日本和新加坡，不過新加坡而家冇馬場，得返日本。」

打拼數十年的劉栢輝在2017年退下火線，「我上半生已經『浪費』咗幾十年去賺錢，要畀自己時間去使錢，香港商界你贏唔盡㗎！」他只保留公司名譽主席及執行董事的職位，更笑稱︰「我每年會出席兩個重要董事局會議，呢個會﹙決定派息金額﹚可以決定我可以買咩馬，能夠享受啲咩。」

為「愛馬士」的劉栢輝自稱從不在馬場傾生意。（資料圖片/夏家朗攝）

從不在馬場傾生意 「要過生活，不是被生活過」

人生進入第二階段的劉栢輝，飼養的馬匹名字也由「家品」系列改為「浪漫」系列，作為「愛馬士」的他自稱從不在馬場傾生意，「我由做生意到而家，如非必要我都唔社交，我養咗馬咁多年，有冇利用我 嘅馬去約啲生意朋友？冇，一次都冇！」

他帶點孩子氣地說：「有啲人會覺得呢個係機會，但如果（我）咁做，我嘅馬就唔可以叫浪漫，係馬場傾生意一啲都唔浪漫。」