美6月通脹回落至3.5%　Fed主席沃什稱未成功　壓物價需靠調整息口

聯儲局主席沃什自上任以來，首次出席國會聽證會。會上沃什指出當地6月通脹放緩並不意味著已經大功告成，他也在上任以來首次暗示央行最終要如何做出回應。



6月CPI升幅放緩至3.5%

美國6月CPI按年升幅回落至3.5%，升幅比5月放慢0.7個百分點，低過市場預期的3.8%。 撇除食品及能源後，上月核心CPI按年升幅亦放緩至2.6%，低過預期的2.8%。 按月比較，上月CPI轉跌0.4%，核心CPI零增長。

2026年6月17日，美國聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在華盛頓特區的聯儲局總部舉行新聞發布會。（Reuters）

據《彭博》報道，周二，在長達三個小時的國會聽證會上，議員們問沃什既然聯儲局多年來都未能實現2%的通膨目標，他打算如何兌現自己一再作出的恢復價格穩定承諾。雖然這位聯儲局新掌門沒有明確表示將收緊貨幣政策，但他也說得很明白，抑制通脹的選項包括動用利率。

稱有工具控制通脹

沃什提到聯儲局的貨幣政策時說﹕「我們是有工具來做的」 ，並表示﹕「在接下來的時間裡，我將請我們的同事們就我們需要動用這些工具的程度和時機來進行充分熱烈的內部討論。」

報道引貲經濟學家表示，沃什的這一說法並未預示近期會加息，但卻代表了他迄今為止最接近可能需要收緊貨幣政策的公開表態。

惠譽評級美國經濟研究主管Olu Sonola說﹕「這或許是沃什最接近承認聯儲會可能需要提高利率來應對通膨持續高企的表態，雖然沒有明說加息」 。

美國經濟文章 (Gettyimages)

高盛經濟學家在給客戶的一份研報中表示，沃什的表態「暗示了他對如何應對由供給衝擊引起的高通脹的看法」。

不過並非所有人都認為沃什的講話有新意。

報道引述曾在奧巴馬政府擔任首席經濟學家的哈佛大學甘迺迪政府學院教授Jason Furman表示，沃什在作證期間言辭一致，沒有給出新的指引。

前政府顧問稱沃什說法欠新意

儘管低於預期的通脹緩解了沃什在聽證會上面臨的壓力，但議員們仍然不斷追問他計劃如何恢復價格到目標水平。

沃什表示，6月的通膨數據好於預期，但前路依然很長。沃什對議員們說﹕「我不會跑到這兒來說什麼大功告成了」，同時指出﹕「我要說的是，還有很多工作要做。」