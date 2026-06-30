美最高法院裁定特朗普暫不得解僱聯儲局理事庫克　捍衛其獨立性

美國最高法院6月29日（周一）以5:4投票結果，裁定總統特朗普（Donald Trump）不得即時解僱聯儲局理事庫克（Lisa Cook）。首席大法官羅伯茨（John Roberts）在判辭中指出，聯儲局理事只能在有正當理由的情況下才能被免職，特朗普未有給予庫克依法享有的程序性保護，使她無法對總統提出的指控進行有效反駁。



路透社報道，特朗普去年8月以未經證實的抵押貸款詐欺指控為由，試圖罷免聯儲局女理事庫克。庫克隨後否認對方指控，稱指控僅是因貨幣政策分歧而將她撤職的藉口。

圖為2026年1月21日，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）抵達最高法院，大法官正審議總統特朗普（Donald Trump）試圖將她免職的動議。 （Reuters）

此次裁決明確保護了聯儲局官員免受總統隨意解僱的權利。羅伯茨亦回顧聯儲局及其前身中央銀行自成立以來的歷史，包括北美銀行、美國第一銀行及第二銀行，強調所有這些機構都獨立於總統之外，以保護貨幣政策免受政治干預。

特朗普則在社交媒體上對這項裁決做出回應，稱「庫克訴訟案涉及她是否適合擔任聯儲局理事，最高法院以程序性理由將其駁回。我們將立即採取適當行動，確保任何犯下不當行為的人都不會參與關乎美國福祉的重大決策！」