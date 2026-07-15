內地6月新增貸款1.6萬億人民幣　遜預期　M2增長8%

人民銀行公布，今年上半年新增貸款10.72萬億元（人民幣‧下同）。按此計算，6月新增貸款1.61萬億元，遜預期。



分部門看，上半年住戶貸款減少3,668億元，其中，短期貸款減少5,881億元，中長期貸款增加2,212億元；企業單位貸款增加11.13萬億元，其中，短期貸款增加4.59萬億元，中長期貸款增加5.55萬億元，票據融資增加8143億元；非銀行業金融機構貸款減少4223億元。

人民銀行公布，今年上半年新增貸款10.72萬億元。（人民幣‧下同）（網上圖片）

6月底，人民幣貸款餘額282.63萬億元，按年增長5.2%。

6月底，廣義貨幣（M2）餘額356.71萬億元，按年增長8%。狹義貨幣（M1）餘額118.48萬億元，按年增長4%。流通中貨幣（M0）餘額14.74萬億元，按年增長11.8%。

上半年新增存款近18萬億

上半年人民幣存款增加17.76萬億元。月末人民幣存款餘額346.44萬億元，按年增長8.2%。

另外，上半年社會融資規模增量累計20.84萬億元，比上年同期少2.02萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加10.76萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣增加1,609億元。