財經視野｜人行上月國債買賣淨投放縮至百億人幣　分析稱助穩債息

人民銀行上月透過國債買賣，向市場淨投放金額按月減少400億元（人民幣‧下同）至100億元，淨投放金額為去年10月以來最少。《彭博》報道，人行的做法對債市情緒偏利空。市場分析認為，這凸顯央行在保持市場流動性充裕的同時，有意引導長期殖利率在合理區間運行。



根據央行周四尾盤公告，6月公開市場國債買賣淨投放規模按月減少400億元。彭博數據顯示，6月國債買賣淨投放規模為去年10月重啟以來最小。

央行買債規模公佈後，10年期國債殖利率周五早盤小幅漲至1.74厘附近。

反映市場流動性充裕

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，人行此舉的背後是受多重因素影響，前期市場流動性較為充裕，無需央行通過公開市場國債買賣大規模注入長期流動性，體現了央行靈活開展公開市場各項操作，通過量價配合引導市場利率圍繞政策利率平穩運行的政策意圖。

自今年第二季度以來中國經濟動能有所放緩，流動性並不具備收緊的條件。人行通過買斷式逆回購和隔夜逆回購操作，可以更靈活精準調控中期和短期流動性。此外，人行此前曾表示要促進國債殖利率曲線運行在合理區間，支持債券市場平穩發展。因此在國債殖利率低位運行的背景下，通過公開市場買賣國債來注入長期流動性的必要性有所下降。

料上月共900億元資金淨回籠至人行

據《彭博》計算，國債買賣疊加1年期中期借貸便利（MLF）及買斷式逆回購，6月份月度淨回籠中長期資金900億元，為連續第四個月淨回籠，但規模較前三個月大幅減少。華創證券投資交易部發送的點評稱，現階段央行對資金面態度相對明確，即調控資金利率繼續圍繞政策利率運行，不必對資金趨緊過多擔憂。

據中債估值，10年期國債殖利率二季度收於1.733厘，季度跌幅為1年以來最大。王青指出，往後看，若10年期國債殖利率進入1.7厘以下區間，不排除國債買賣淨投放規模進一步下調，乃至再次暫停國債買賣的可能。