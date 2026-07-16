巴菲特有話兒　談谷歌與蘋果　嘆投機博弈市況難找到價值標的

據CNBC，沃倫·巴菲特對股市提出批評，稱市場正日益由短線投機交易主導，而非長期價值投資邏輯驅動。「當所有人都一心想着投機博弈時，想發掘具備真實價值的投資標的實在太難。」

巴郡·哈撒韋的董事長今年早些時候曾對股市發表過尖鋭評論。5月份，他將股市形容為「一座附帶賭場的教堂」，並特別指出近期興起的單日期權交易浪潮本質上就是「賭博」。

這位95歲的億萬富翁投資者以堅守價值投資理念而聞名。他表示，當下真正有意義的投資機會變得愈發稀缺，投資者必須保持耐心和嚴守紀律才能發掘機會。

在這張2025年5月11日拍攝的設計圖片中，可以在一部手機的螢幕上看到美國知名投資人巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）的標誌，其背景則是該公司最新的股市折線圖。（Getty）

「有些階段，優質機會會撲面而來，多到讓人難以置信；」這位巴郡董事長表示，「但也有另一些時期，你可能好幾年才能碰到一個靠譜機會，就算找到都算萬幸——而市場常態本就該是後者。」

「但由於人類天生酷愛博弈，市場在培育投機者方面賺的錢，其實比培育長期投資者要多得多，」他說道。

這張攝於2025年5月13日的設計圖片中，可以在一個鍵盤上看到新的谷歌（Google）標誌。（Reuters）

主導對谷歌的投資，看好蘋果標的

2025年三季度，巴郡首次披露持有谷歌股份，此後持續加倉。今年早些時候，公司還參與了谷歌規模100億美元的私募融資，助力其佈局人工智能基礎設施。

採訪中，巴菲特表示，巴郡哈撒韋近期大手筆投資谷歌，主導者是他本人，而非集團新任首席執行官格雷格・阿貝爾。「這筆投資是我提議的。」

這也是他首次公開說明集團為何將谷歌納入其頭部科技持倉行列。「人生、或者說投資的訣竅，就是找到能長期實現高額資本回報率的企業。」

巴菲特看好谷歌的發展，直言「從過往業績來看，它勝出的概率，遠超華爾街推銷的90%乃至95%的標的」。

他在採訪中坦言，沒能更早投資谷歌是自己犯下的失誤。周三美股收盤，谷歌收漲3.17%，報370.92美元。拉長時間來看，年初至今，谷歌股價累漲18.66%，在「科技七姐妹」中表現前二，僅次於蘋果。

2026年7月10日，蘋果公司起訴OpenAI及兩名前員工，指控對方通過前員工系統性竊取蘋果的商業機密。（Reuters）

值得注意的是，巴菲特還同時強調蘋果依舊是他心儀的標的，仍然看好巴郡對蘋果的投資。

「相比多年前，現在對蘋果的了解更深了。蘋果在全球各地都匯聚了頂尖人才，所有人都在想方設法，確保蘋果未來能延續過往的輝煌。」

不過，相比科技企業，巴菲特依然更青睞其他類型的公司。「至少有四五家我們持倉的企業，在我心中的地位都高於它。」

他認為，佈局人工智能需要鉅額資金投入，這是谷歌及其競爭對手共同面臨的核心難題。

「谷歌和所有競品如今都面臨同一個關鍵問題，各家都要投入數千億美金，這可不是小數目。」

2026年5月22日，美國華盛頓，聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）在白宮東廳宣誓就職典禮上發表演說。（Reuters）

選擇沃什擔任美聯儲主席是「明智之舉」

在談及美聯儲時，巴菲特表示，新任美聯儲主席凱文・沃什是合適的人選。「我相信他會盡全力完成自身使命，也就是將通脹控制在2%、同時實現充分就業。」

巴菲特指出，沃什不可能做到完美，「就像我也無法做到吸納大眾資金後持續創造超高投資回報」。「他心繫國家。很多美聯儲官員皆是如此，這不代表他們每一項決策都完美無缺，只因部分抉擇本身就無比艱難。」