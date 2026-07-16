長和部署高層換班？　李嘉誠左右手霍建寧傳剝離電訊業務後將退休

長和系或迎來人事變動。據《彭博》報道，據知情人士透露，接近長和（0001）的投資者、銀行家和商業夥伴被告知，在公司完成對電信、港口和零售資產的出售和分拆後，部份高級管理人員預計將退休。由於涉及私人溝通，知情人士要求匿名。



李澤鉅在2018年父親李嘉誠退休後，接管了家族企業。（公關提供）

據報道長和近期一系列交易主要由副主席霍建寧在內的高層主導，消息指現年約73歲﹑作為李嘉誠左右手的霍建寧預計將在完成監督電訊業務剝離後退休。

若完成資產剝離涉資410億美元

人事更替對李嘉誠長子來說將是一次至關重要的考驗。李澤鉅在2018年父親退休後接管了家族企業。他挑選的新一代高管將負責監督資產出售所得資金的投資和部署（如果交易完成，這些資金總額可能至少為410億美元），並將幫助塑造長和在下一個時代的前程。

長和副主席霍建寧。（資料圖片）

61歲的李澤鉅一直在改造長和，他剝離成熟業務，以使集團在這個日益受到地緣政治緊張局勢和技術變革影響的世界做好準備。長和的大多數高管已在該集團工作超過三十年。彭博匯編的數據顯示，其董事會成員平均年齡約為69歲，在香港基準的恒生指數成分股公司中，是平均年齡最高的公司之一。

投資者關注出售業務後資金如何利用

香港Port Shelter投資管理的創率人暨行政總裁Richard Harris說﹕「如果他們真的出售這些業務，他們的資產負債表上將會有巨額現金」，他又指出﹕「他們打算如何調動這筆資金？他們會關注哪些行業呢？」

Richard Harris表示，在長和的職責可能會隨著時間的推移逐步移交，因為退休不僅取決於年齡，還取決於是否有合適的繼任者等因素。

據報道長和未回應尋求評論的求。