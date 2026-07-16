內地次季增長遜預期　花旗降全年GDP預測至4.6%　料月內減息0.1厘

內地在周三（15日）公布第二季經濟增長數據，按年增長4.3%，不及市場預期。數據公布後，大行花旗發表報告，將中國2026年全年GDP增速預估從4.7%微降至4.6%，稱令人失望的第二季經濟表現是主要原因之一。第三季GDP按年增速料將回升至4.5%，第四季進一步加速至4.6%。



中國昨公佈第二季經濟增長放緩至4.3%，遜預期並創3年半新低，主因固定資產投資大跌、高油價打擊煉油生產，以及消費持續疲弱。

花旗報告稱，颱風、暴雨和洪澇災害等極端天氣，可能造成短期供應鏈中斷，從而限制未來一段時間經濟反彈的速度，並認為不及預期的經濟資料，會促使當局加大出臺增量政策，即將召開的中共中央政治局會議，可能會釋放更多訊號。

該行預計，中國人民銀行最快可能在7月降息10個基點。

內地上季經濟增長只有4.3%，不單是低於官方4.5%至5%的今年全年增長目標範圍，增速更是自2022年12月底以來最慢。對於內地經濟增長放緩，澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆表示，投資收縮是第二季GDP疲弱的主因，同時指出中國在下半年仍需出台支持增長的政策，最好在第三季度結束前完成，「七月的政治局會議是我們密切關注的事件。」

渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽表示，在已批准的預算下，內地仍有空間加快財政支出以支持基建投資，「我們認為政府將優先落實現有政策。」

中國・中國旅遊・中國經濟・上海：2023年9月27日，在中國國慶前夕，上海市有中國國旗飄揚。（Reuters）

需留意月底中央政治局會議訊號

另一方面，《路透》引述分析人士認為，內需依舊疲弱，經濟前景面臨挑戰，市場對政策支持加力的預期隨之升溫，觀望本月底的中央政治局會議訊號。穆迪分析經濟學家Sarah Tan表示，中國經濟逐漸失去增長動能，內需仍是中國經濟最薄弱的環節。房地產市場持續低迷繼續拖累居民財富和信心，消費者不願增加支出、企業也對投資持謹慎態度。

Sarah Tan稱，儘管地緣政治緊張局勢和貿易摩擦持續存在，但全球對高科技和先進製造業產品、尤其是與人工智能相關產品的強勁需求，繼續支撐中國出口，並在一定程度上抵消國內需求疲弱的影響。展望下半年，中國面臨複雜的經濟環境，內需依然疲弱，外部阻力增強，出口雖然一直是經濟增長的重要支柱，但難以獨自支撐經濟增長。

中國地標・中國旅遊・中國經濟・中國外交：Workers remove a COVID-19 nucleic acid testing booth from a site in the Central Business District on December 3, 2022 in Beijing, China. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

ING宋林料全年增長達4.7%

ING大中華區首席經濟學家宋林指出，內需拖累加劇，月度數據顯示整體形勢暗淡，但仍預計全年增速達到4.7%，落在年度政府目標增長區間內。不過，該預估面臨下行風險，因不確定何時才能出台政策支持措施來遏制經濟下行勢頭。如果沒有支持舉措，經濟增長可能進一步放緩。

宋林預計，財政政策保持溫和寬鬆，重點在於支持消費、加快地方政府專項債券發行和基建項目審批；貨幣政策方面，第三季減息的可能性很大。