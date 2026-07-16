被指涉價格操控　晶片股瀾起科技韓辦公室傳遭搜查　股價曾瀉2成

韓國政府據報就晶片零件價格遭到操控一事，對瀾起科技（6809）、日本瑞薩電子和美國Rambus於當地辦公室進行調查。受到有關消息拖累，曾低見286.6元，跌幅達20.7%；中午收市報299.6元，跌17.1%。



韓國傳媒報道，韓國檢方以涉嫌違反《公平交易法》為由，於周三（15日）突擊搜查瀾起科技、瑞薩電子和Rambus三間半導體企業的韓國辦公室，調查涉嫌操控半導體零部件價格。

據報調查三家公司有否資訊交換

報道指，檢方計劃基於扣押物品分析，進一步調查三家公司之間是否存在資訊交換、串通的具體時間與範圍，以及對實際供貨價格的影響。目前該案仍處於初步取證階段，檢方及政府相關官網尚未就搜查發布正式通報。

晶片・半導體・芯片・美國・日本・荷蘭ASML・中美晶片戰：Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration//File Photo

報道引述瀾起科技回應稱，事情昨日發生，公司正了解相關情況，稱公司一直以來合規經營，將會積極配合調查，目前公司運行正常。

客戶包括三星及SK海力士

三間公司為全球內存接口芯片市場主要供應商，共同客戶包括三星電子、SK海力士及美光等全球存儲器半導體巨頭。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

據韓國法律界消息指出，檢方自行發現了這三家企業在向三星電子等客戶供應記憶體介面晶片過程中涉嫌事先串通供貨價格的線索，並由此啟動強制調查。記憶體介面晶片是連接CPU、GPU與DRAM之間的關鍵零組件，負責控制數據流程以提高傳送速率與穩定性，廣泛應用於伺服器和個人電腦的記憶體模組。

三家公司合共市佔率逾90%

依市場格局來看，全球記憶體介面晶片市場呈現高度壟斷態勢，真正具備DDR4/DDR5記憶體介面晶片量產能力的企業僅有瀾起科技、瑞薩電子和Rambus三家，合計市占逾93%；其中，瀾起科技以約36.8%的市佔位居全球第一，瑞薩電子約36%，Rambus約20.5%。