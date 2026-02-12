韓國投資者今年最熱捧10隻港股　呢間AI半新股同瀾起科技都有份

據《界面新聞》報道，韓國預託結算院（KSD）旗下SEIbro資料顯示，截至2月10日，在港交所（0388）市場上，韓國股民年內買入金額排名前十的分別為MiniMax-WP（0100）、華夏滬深300ETF（3188）、瀾起科技（6809）、安碩恒生科技ETF（3067）、南方東英每日槓桿三星電子（7747）、英諾賽科（2577）、Premia中國科創50ETF（3151）、藥明合聯（2268）、歌禮製藥（1672）、Global X中國半導體ETF（3191）。



其中，韓國股民買入MiniMax-WP金額為2,067.12萬美元，買入華夏滬深300ETF的金額為1,918.22萬美元，買入瀾起科技1,864.71萬美元，買入安碩恒生科技ETF是金額為736.47萬美元，買入南方東英每日槓桿三星電子的金額為732.50萬美元，買入英諾賽科的金額為416.63萬美元，買入Premia中國科創50ETF的金額為337.95萬美元，買入藥明合聯312.55萬美元，買入歌禮製藥244.78萬美元，買入GlobalX中國半導體ETF 207.11萬美元。

中國AI公司MiniMax推出的海螺AI服務，可以輸入指令自動生成影片。（hailuoai.com）

MiniMax今日曾高見636.5元，再創上市新高，最新報577元，飆12.5%；南方東英每日槓桿三星電子升幅更達到14.9%。