斥148億美元購foodpanda母企　Uber曲線再攻港外賣平台市場？

外賣平台foodpanda母公司Delivery Hero獲Uber提出全購。據《彭博》報道，Uber Technologies Inc.同意收購德國食品配送公司Delivery Hero SE，交易對後者的估值為148億美元。

值得注意的是，Uber Eats於2021年退出香港，當時的市場由Foodpanda與Deliveroo 主導。



Uber周四在一份公告中證實，該公司提出以每股41.50歐元（47.60美元）的價格收購Delivery Hero全球業務的大部分，涵蓋50個市場，當中包括，香港﹑馬來西亞及韓國等市場。今次交易，整體估值為148億美元，扣除優步現有持股後，實際收購代價約為137億美元。此次要約較Delivery Hero前一個交易日收市價溢價8.7%。

作為交易的一部分，Uber全盤收購Delivery Hero的大股東、在阿姆斯特丹上市的Prosus NV。

Uber Eats曾邀請鄭欣兒及許廷鏗出任代言人，以「撐地區好味道」宣傳港式美食。

Uber指收購後出行及配送平台擴至99個市場

該交易還包括，投資公司SSW Partners將斥資約16億美元收購14個市場業務。SSW將為這部分資產尋找買家，這些資產包括位於奧地利、挪威、西班牙和瑞典的業務子公司。

Uber指，與Uber Eats和Delivery Hero業務重疊。該收購需符合Uber的收購要約及其他慣例條件。收購對價約16億美元。 Uber不會獲得轉讓給SSW的業務的控制權，SSW將獨立負責尋找能夠最大程度幫助這些業務實現長期成功的策略合作夥伴。

Uber指，收購後將全球最大的出行和配送平台擴展到 99 個市場，預計 2025 年合併後的總預訂量將達到 2,360 億美元。而今次Uber收購50個市場，Uber預計到2025年總預訂金額將達到420億美元。

foodpanda母公司Delivery Hero，獲Uber提出收購涉資148億美元。（廖雁雄攝）

收購要約門檻為持有50%加一股

Uber指，今次收購要約的最低接受門檻為Delivery Hero已發行股本的50%加一股（包括Uber持有的股份），並需滿足若干其他條件，包括獲得相關併購監管機構和金融監管機構的批准。在宣布本次收購要約之前，Uber直接持有Delivery Hero約24.77%的已發行有投票權股份，並透過股權衍生性商品持有約11.74%的額外經濟權益。 Prosus已簽署不可撤銷的承諾協議，承諾將其持有的全部Delivery Hero股份（約佔已發行股份的17%）納入本次要約，這將使Uber的總經濟權益達到約53%。 Uber承諾在三年內不簽署任何控制權和利潤移轉協議（DPLTA）。預計交易將於2027年下半年完成。