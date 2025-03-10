Deliveroo戶戶送撤出｜由一哥降至第三　結業助Foodpanda撼Keeta?

戶戶送Deliveroo今日（10日）公布，決定撤出香港市場，平台運行至4月7日後停運，並由競爭對手Foodpanda 接手部份資產。回看香港外賣平台市場格局，可以說一場世紀疫症成為Deliveroo在港興衰的分水嶺，在疫情期間被老對手Foodpanda追平失去領先地位後，便一直走向下坡。



至於成功登頂的Foodpanda，坐上皇座不久，就要面對後起之秀、美團旗下Keeta狙擊，今次合併死敵，隨即宣告Foodpanda面對Keeta的攻勢，亦要出招反擊。



戶戶送Deliveroo4月7日後停運，外賣平台餘Foodpanda與Keeta兩雄獨鬥。（梁鵬威攝)

Deliveroo遲Foodpanda攻港 2019年佔有率達六成

早於2014年，來自德國的Foodpanda首先攻港，而英國公司Deliveroo緊隨其後，翌年登陸香港，較Uber Eats早一年。在早期的外賣平台競爭中，Deliveroo處於領先位置。根據 Measurable AI的電子交易數據，就每月訂單收入而言，Deliveroo在2019年曾經擁有六成以上的市場佔有率，Foodpanda則約有三成半，而Uber Eats則一直在半成間徘徊。

新冠疫情期間兩平台訂單量按年升一倍

之後，一場新冠病毒疫情，令港人先後經歷兩次長達數月的晚市禁令，外賣平台成為疫市大贏家。數據顯示，Foodpanda及Deliveroo兩間平台的平均每周訂單量自2021年持續上升，到了2022年1月至2月的新冠第五波Omicron疫情期間，兩間平台的每周訂單量更升至前一年同期的兩倍，此後繼續增長。

Foodpanda 與 Deliveroo 市佔在疫情期間逆轉。（Measurable AI圖片）

Foodpanda「食」Uber Eats後佔有率超前Deliveroo

與此同時，市場格局亦靜悄悄出現變化，Foodpanda搭上了「順風車」，更一下子反超死敵。2020至2021年間，逆轉跡象初現，按每月訂單收入而言，兩間平台的市場份額，已經各佔一半。至2022年初，剛剛併購完Uber Eats的Foodpanda，在整體訂單量，已佔據逾六成的市場佔有率，正式超越Deliveroo的36％。到2023年首季，雙方差繼續擴大，兩者市佔率已達到七三比。

Keeta 攻港後，Foodpanda 市佔被嚴重蠶食。（Measurable AI圖片）

Keeta疫後攻港半年 訂單量即超越Deliveroo

到疫情過去，2023年5月，兩大巨頭則開始要面對美團旗下Keeta攻港的挑戰，當時 Keeta選擇於旺角區登陸，短短一個月間，已站穩陣腳，搶佔到該區約20％市佔率，其後更逐漸打入全港，攻港僅半年，即2023年11月，外賣訂單數量已佔全港總訂單量約30.6%，超越Deliveroo的27.9%。

Foodpanda市場份額遭Keeta蠶食 跌幅大於Deliveroo

不過若細看數字，Keeta攻港，似乎蠶食對象主要是Foodpanda，皆因同期 Foodpanda 的市場份額已大跌至41.6%。到去年首季，Foodpanda正式失去「一哥」地位，訂單量跌至37%，惟KeeTa已上升至44%；Deliveroo則進一步下跌至20%。若計算GMV（商品成交金額）市場份額，則Foodpanda仍勉強保持一哥地位，有44%，不過數字仍較 KeeTa 攻港前的68%大跌約三分一，而Keeta則約有32%。

Keeta 攻港後，Foodpanda 市佔被嚴重蠶食。（Measurable AI圖片）

值得一提的是，當時Keeta仍未如Deliveroo、Foodpanda般，開啟百貨配送業務。若計及所有服務（食品+雜貨+送貨+自提），Keeta南下前，Foodpanda在訂單數及GMV份額都佔了七成，但到了去年首季兩個數字皆大跌至約四成半，雖然仍保持一哥地位，但對比當時只做食品配送的Keeta能以32%排第二，數字略顯尷尬。至於Deliveroo，打擊似乎未如想像般大，兩個數字皆由原本的約三成，跌至約兩成半。

到了2025年，Deliveroo宣布撤出香港，由Foodpanda接手部份資產，但並不一定代表可以繼承對方的經營成果，而Keeta亦已針對Deliveroo的「敗走」，推出新客戶優惠搶客，同時間較早前亦已註冊了「KeeMart」等商標，似乎打算拓展超市業務硬撼Foodpanda，「粉紅熊貓」能否保住外賣App「一哥」地位，仍是未知之數。