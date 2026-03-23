Grab首度進軍東南亞以外市場　6億美元收購台灣foodpanda業務

有「東南亞Uber」之稱的Grab Holdings與Delivery Hero宣布達成協議，Grab將以約6億美元現金收購旗下foodpanda在台灣的外送事業。



台媒「中時新聞網」今（23）日報道，本次交易仍需主管機關核准並符合相關交割條件，預計將於今年下半年完成。完成後，Grab計畫於2027年上半年，將用戶、商家夥伴與外送夥伴全面從foodpanda平台轉移至Grab應用程式。

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Grab集團執行長暨共同創辦人陳炳耀（Anthony Tan）表示，此次收購將標誌著 Grab 正式進軍台灣市場，這將是Grab第九個營運的市場，也是首個東南亞以外的市場。「對 Grab 而言，這是自然而然的下一步，我們在東南亞累積的經驗與台灣市場高度契合。」

陳炳耀指出，Grab長期在高密度、高交通流量城市中管理複雜外送物流體系的經驗，非常符合台灣繁忙的都會環境。台灣約 2300 萬的人口對於行動優先服務（mobile-first services）的需求強勁，且使用需求與 Grab 每日服務的東南亞消費者相似，「我們觀察到在台灣餐飲與生鮮外送市場有相當可觀的成長機會」。

陳炳耀強調，Grab將導入AI驅動產品，協助在地商家與外送夥伴成長，期許能成為台灣長期的合作夥伴，並期待透過導入 AI 驅動的產品，協助在地商家與外送夥伴，在數字 AI 經濟中持續成長。

報道指出，完成收購後，Grab服務版圖將涵蓋台灣21個城市。foodpanda台灣業務於去年創造約18億美元商品交易總額（GMV），並已在調整後EBITDA基礎上達成獲利。

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此外，Grab亦表示，將把旗下AI產品模組引入台灣，包括其自研地圖技術GrabMaps，以提升外送效率與準確性。目前該技術已應用於全球超過900個城市，服務每月逾5000萬名活躍用戶。

在經濟影響方面，Grab指出，其生態系每年在東南亞創造約188億美元經濟價值，未來亦希望在遵循台灣法規前提下，為當地個人與中小企業提供更多彈性收入機會，並促進觀光與餐飲市場發展。

交易完成後，Grab預期將對今年營收帶來正向貢獻，並有助於提升其長期財務目標，包括於2028年達成15億美元調整後EBITDA，並額外增加至少6000萬美元收益。