foodpanda賴偉昕：「燒錢」成效短暫　稱與實體商戶合作締雙贏

香港外賣平台競爭持續，有平台「燒錢」搶攻，亦有平台黯然退出。戶戶送今年4月初退出香港市場，並由foodpanda香港收購部分資產。



foodpanda香港公佈，4月初至10月底的整體業務商品交易總額（GMV）及訂單數量均按年增長近4成，新增用戶數目達6位數。公司行政總裁賴偉昕表示，誓打破市場均勢，有信心能在明年上半年領導市場份額。



賴偉昕續指，foodpanda 香港在完成收購戶戶送在香港的部分資產後，自第二季起已投資八位數在香港市場。面對同行「燒錢」搶攻，明白只要捱過艱難時刻，「咬緊牙關衝過去」就可以，現時市場已變得健康。

他強調，公司不用「燒錢」搶佔市場，「銀彈攻勢」只能起短暫效果，更傾向於可持續的投入和發展。

foodpanda香港公佈今年1至10月GMV及訂單數量均按年上升逾兩成。（廖雁雄攝）

首10個月GMV按年升2成

foodpanda香港公佈今年1至10月GMV及訂單數量均按年上升逾兩成，其中，美食外送及外賣自取業務增長超過兩成。同時，pandapro計劃的訂閱會員人數大幅上升超過7成，活躍送遞員數目亦增加逾3成。

賴偉昕引述第三方數據，香港外送服務需求升2.1個百分點至38%，但較台灣、越南逾40%的比例仍低，因此認為本港的發展空間大。

foodpanda香港公佈，今年1至10月GMV及訂單數量均按年上升逾兩成。（foodpanda官網）

本地網購仍有空間 「大家係一齊做大塊餅」

生活百貨業務方面，賴偉昕指，今年1至10月生活百貨業務按年升逾3成，而企業服務業務增長超過4成。現時香港自營的pandamart有5,000個SKU(商品單位），而與零售伙伴合作的foodpanda mall，零售夥伴即使有自身網購平台，但由於香港網購仍有很大發展空間，「大家係一齊做大塊餅」。

至於問到香港科技探索（1137）副主席兼創辦人王維基揚言，旗下HKTVmall 冀與內地電商打倒香港實體零售，賴偉昕表示他有不同看法，認為實體商戶是平台合作不可或缺的夥伴，雙方合作達到雙贏效果。