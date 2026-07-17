蘋果求救失敗？　美國會要求白宮禁止當地企業　購內地記憶體晶片

中美雙方再次就晶片等高科技產品角力。據英國《金融時報》，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席John Moolenaar等跨黨派國會議員具名呼籲，要求特朗普政府全面禁止美國企業採購中國半導體大廠長鑫存儲和長江存儲生產的記憶體晶片，以防堵美國在人工智慧基礎建設與關鍵零元件的供應鏈上依賴中國。



議員們表示，全球動態隨機訪問記憶體（DRAM）短缺之際，蘋果與其他美企試圖向中國半導體廠商採購記憶體晶片，令他感到憂心。他們還建議政府與日本、韓國及歐盟合作，採取協調行動，阻止長鑫存儲和長江存儲利用全球記憶體短缺打入盟邦供應鏈。

《金融時報》在較早前曾援引知情人士稱，蘋果正在測試長鑫存儲生產的記憶體晶片，計劃將其用於在華銷售的設備。蘋果還在美國科技企業中牽頭遊說華盛頓，爭取允許更廣泛地使用長鑫存儲的產品，但該公司目前尚未承諾將這些晶片用於商業量產。

採購中國記憶晶片 用於中國銷售產品

另據《彭博》報道，蘋果公司正在洽談從兩家被美國國防部列入黑名單的中國半導體製造商處採購晶片，以減輕全球記憶晶片短缺帶來的影響，這場短缺已迫使該公司上調產品售價。

傳蘋果有意引入長鑫科技（CXMT）的記憶體晶片產品。（財聯社）

《彭博》引述知情人士透露，蘋果正尋求向長鑫存儲技術有限公司和長江存儲科技有限責任公司採購記憶晶片，用於在中國銷售的設備。知情人士表示，蘋果與兩家公司仍在磋商，尚未達成最終協議。

庫克親向華府尋求支持

知情人士稱，蘋果行政總裁庫克已就此事向特朗普政府官員尋求支持，包括美國財政部長斯科特·貝森特，希望減輕與兩家中國晶片企業達成潛在交易可能引發的政治影響。美國國防部近期更新的涉軍企業名單將長鑫存儲和長江存儲列入其中，美方認為兩家公司支持中國軍方。

檔案照片：2026年1月9日，蘋果執行長庫克出席在美國加利福尼亞州洛杉磯舉行的美國電影學院（AFI）頒獎午餐會。(Reuters)

報道指出，雖然蘋果無需獲得美國政府正式批准即可採購長鑫存儲或長江存儲的晶片，但在當前中美緊張關係加劇之際，尤其是圍繞先進技術問題，此舉可能招致華府國家安全鷹派人士的強烈反感。特朗普政府部分官員已經表示反對允許蘋果將這兩家中國企業納入其供應鏈。

2023年5月25日，中國上海，圖為美光科技公司（Micron Technology）在當地的辦公室。（Reuters）

蘋果美光互相吐槽

6月25日，蘋果突然官宣全球漲價，MacBook、iPad等主力產品價格大幅上漲，庫克明言，漲價根本原因是全球記憶體晶片供應緊張、原材料成本暴漲，公司無奈漲價，將漲價責任完全推給了上游儲存廠商。

不過，給蘋果供貨最多的是美國的美光公司據報公開吐槽蘋果公司過於貪婪，稱公司記憶體晶片十幾年來只賣蘋果5美元，現在賣50美元，但蘋果公司卻決定向消費者單邊漲價250美元，幅度遠超成本漲幅。