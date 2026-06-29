iPhone 18 Pro記憶體成本飆3倍　蘋果求美國開綠燈採購中國晶片

全球儲存晶片價格持續暴漲的行情下，iPhone 18 Pro的配套記憶體成本直接上漲三倍，迫於極端的成本壓力，蘋果罕見下場遊說美國現任政府，要求放開針對長鑫存儲晶片的採購限制。



如今蘋果正在華盛頓展開相當高調的運作，核心訴求就是說服美方相關部門，為自己開通專屬的特批通道，繞開現有管制規則，拿到採購中國長鑫存儲DRAM晶片的權限，直接緩解新一代iPhone 18 Pro現在面臨的劇烈成本上漲壓力。

蘋果想拿到採購中國長鑫存儲DRAM晶片的權限，直接緩解新一代iPhone 18 Pro現在面臨的劇烈成本上漲壓力。（X@frontpagetech）

如果蘋果最終拿不到長鑫存儲的高性價比DRAM供應，iPhone 18 Pro的單顆記憶體成本相比上一代機型直接翻三倍，原本就不算高的硬件利潤空間會被進一步嚴重擠壓，直接打亂新一代產品的定價策略和營收預期。

如果蘋果最終拿不到長鑫存儲的高性價比DRAM供應，iPhone 18 Pro的單顆記憶體成本相比上一代機型直接翻三倍。（快科技提供）

據《金融時報》公開披露的消息，蘋果已經正式啟動針對特朗普政府的遊說流程，想要拿到許可，從目前還被美國五角大樓列入實體黑名單的長鑫存儲大規模採購記憶體晶片。

為了走通合規流程，蘋果不僅已經和美國商務部完成了多輪對接，還在主動聯動華盛頓當地的相關行業協會、政府圈子的其他官員和長期合作的利益盟友，為這次申請的專項例外豁免爭取儘可能多的支持。

根據公開的市場交易數據，從2025年第一季度至今，單顆12G容量的LPDDR5X記憶體合約價累計漲幅已經接近三倍，2026年一季度末二季度初的時候價格還徘徊在120美元（約港幣940元）左右，近期單顆價格已經逼近145美元（約港幣1140元）的歷史高位。

同步上漲的還有NAND閃存的採購價格，兩個核心存儲部件的價格聯動走高，正在直接大幅推高整機的物料成本。以256G版本的iPhone 17 Pro為例，2025年的時候記憶體加閃存的總成本僅佔整機物料總成本的9%，但到了今年即將發布的256G版iPhone 18 Pro上，這兩項的成本佔比預計會直接飆升到27%。

【延伸閲讀】iPhone Fold新爆料 側邊指紋解鎖替代Face ID 厚度薄過Air系列（點擊鏈接看原文）

+ 4

當前全球高端移動DRAM市場基本被Samsung、SK海力士（SK hynix）和美光（Micron）三家儲存巨頭完全壟斷，供應商的議價能力極強，蘋果在採購談判環節長期處於明顯的被動劣勢，根本壓不下一路瘋漲的採購價。

業內普遍認為，蘋果這時候轉頭盯上長鑫存儲，本質上就是想引入新的有足夠產能實力的供應商，直接打破三家巨頭對高端移動DRAM市場的價格壟斷權，重新改寫整個行業的供應格局。

對蘋果來說，現在全球範圍內能當這次成本救火隊的替代供應商，幾乎也就只有長鑫存儲一家。目前長鑫存儲正在全速推進產能擴建，月晶圓產能預計會在今年年底從當前的20萬片提升到30萬片，完全有能力承接蘋果的部分訂單需求。

哪怕長鑫存儲沒法一口氣完全覆蓋蘋果的全部記憶體採購需求，只要能小批量先打進蘋果供應鏈體系，蘋果就能在後續和Samsung、SK海力士、美光三家的採購談判中握有足夠籌碼，直接倒逼對方給出更優惠的供貨價格。

有行業分析師指出，如果特朗普政府最終同意給蘋果開綠燈，允許它從長鑫存儲採購DRAM晶片，那就意味着中國本土存儲產業在蘋果全球供應體系中的佔比會出現非常明顯的迴流趨勢。

一旦長鑫存儲成功撕開管制的口子，國內另一家龍頭存儲廠商長江存儲也有很大概率順勢重新拿到蘋果的准入資質，在NAND閃存領域復刻同樣的路徑，讓中國廠商在蘋果全球供應鏈中的存在感得到大幅回升。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】